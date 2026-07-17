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Le repreneur continue le travail du cédant

Kévin Tymen a choisi de reprendre la ferme de Michel Nédélec car elle était à son goût au niveau de la taille des paddocks et pour son système pâturant. De plus, le cédant avait déjà planté des arbres, ce que Kevin continue de faire.

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Des hommes devant une pâture - Illustration Le repreneur continue le travail du cédant
De gauche à droite : Kévin Tymen, éleveur de Plonévez-Porzay, Mathys Bernard, apprenti et Michel Nédélec, cédant. | © Paysan Breton – F. Paranthoën

Les 120 vaches laitières de Kévin Tymen ont pu bénéficier d’ombre aux moments les plus chauds des semaines passées grâce à de grandes haies. Une aubaine quand les températures grimpent. L’éleveur de Plonévez-Porzay (29) s’est installé après la reprise de la ferme de Michel Nédélec. « C’est le site…

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