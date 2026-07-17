Les 120 vaches laitières de Kévin Tymen ont pu bénéficier d’ombre aux moments les plus chauds des semaines passées grâce à de grandes haies. Une aubaine quand les températures grimpent. L’éleveur de Plonévez-Porzay (29) s’est installé après la reprise de la ferme de Michel Nédélec. « C’est le site…
Le repreneur continue le travail du cédant
Kévin Tymen a choisi de reprendre la ferme de Michel Nédélec car elle était à son goût au niveau de la taille des paddocks et pour son système pâturant. De plus, le cédant avait déjà planté des arbres, ce que Kevin continue de faire.