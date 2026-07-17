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Continuer à s’adapter

Le pic de chaleur de la fin juin a provoqué des surmortalités dans les élevages, avec des répercussions humaines et économiques. Les élus Chambre appellent à moderniser les bâtiments et à mieux anticiper les situations d'urgence.

Lecture : 1 min.
truie qui allaite ses porcelets - Illustration Continuer à s’adapter
Cooling, ventilation, brumisation... Des systèmes améliorent le confort des animaux pendant les pics de chaleur. | © Paysan Breton

La semaine 26, fin juin, qui a connu un pic de température historique en Bretagne, a marqué les éleveurs et les exploitations. « Les cheptels ont été très fortement impactés avec des surmortalités, d'abord en volaille puis en porc mais aussi chez les ruminants. Ce sont surtout les animaux…

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