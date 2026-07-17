La semaine 26, fin juin, qui a connu un pic de température historique en Bretagne, a marqué les éleveurs et les exploitations. « Les cheptels ont été très fortement impactés avec des surmortalités, d'abord en volaille puis en porc mais aussi chez les ruminants. Ce sont surtout les animaux…
Continuer à s’adapter
Le pic de chaleur de la fin juin a provoqué des surmortalités dans les élevages, avec des répercussions humaines et économiques. Les élus Chambre appellent à moderniser les bâtiments et à mieux anticiper les situations d'urgence.