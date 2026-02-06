Cheptel truies : optimisation de la productivité par la gestion de l’anémie

La qualification du statut en fer de la truie passe par la mesure de son taux d’hémoglobine. Lorsque le taux d’hémoglobine passe sous les 10 g/dl, la truie est considérée comme anémiée. Les conséquences physiologiques sont importantes : fatigue, essoufflement et moindre efficacité des contractions musculaires. Sur le plan zootechnique, les impacts d’une anémie sont non négligeables :

30 % des truies sont anémiées : un frein invisible pour la vitalité de vos portées

• Des mises-bas plus longues et difficiles en lien avec le manque d’oxygène (fatigue de la truie) et des contractions musculaires moins toniques ;

• Une augmentation du risque de mort-nés, conséquence d’un plus faible apport d’oxygène aux porcelets et de mises bas plus longues et donc une majoration du risque d’hypoxie du porcelet ;

• Des porcelets moins vigoureux à la naissance, la survie et la croissance des portées sont donc compromises ;

• Des truies anémiées qui auront tendance à donner naissance à des porcelets avec des taux d’hémoglobine encore plus faibles que les autres.

Ainsi, un statut hémoglobinique optimal (autour de 12 g/dl) est à rechercher pour contrer ces phénomènes. Par ailleurs, un taux > 18 g/dl est contre-productif, pouvant être à l’origine de stress oxydatif et ayant des conséquences sur le statut immunitaire de l’animal.

Le test d’anémie : le nettoyage et le dégagement de la zone de prélèvement garantissent un diagnostic précis et hygiénique. La lecture des résultats est réalisée directement en élevage.

Mesurer pour prévenir : l’hémoglobinémie

Dans l’organisme, 70 % du fer étant associé à l’hémoglobine, la mesure de son taux sanguin est un bon indicateur pour évaluer le statut de l’animal en fer. Nutréa propose un service d’accompagnement qui mesure cette teneur et qui permet de connaître le statut de son élevage. Plus de 12 élevages ont déjà participé à cette étude.

Une formulation ciblée pour accompagner les besoins de la truie en fer

L’augmentation des niveaux de prolificité ayant accru les besoins en fer de la truie, Nutréa propose une formulation de ses aliments combinant des apports de fer hautement disponibles associés à un complexe vitaminique indispensable à son absorption. L’objectif est simple : prévenir l’anémie et aider la truie à reconstituer rapidement ses réserves de fer entre deux gestations pour maximiser ses performances.

Sécuriser le statut en fer de la truie est un enjeu majeur pour l’efficacité de l’élevage, permettant de convertir une difficulté physiologique répandue en une opportunité de performance et de bien-être.

Anne Bouché / Nutréa