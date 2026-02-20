Agriloops : leurs breizh gambas font aussi pousser des légumes 

Bréal-sous-Monfort, janvier 2026 : après neuf longues années de recherche, de mobilisation d’acteurs économiques et politiques ; après une levée de capitaux et la construction du premier site production, les deux cofondateurs du projet Agriloops – Jérémie Cognard et Romain Vandame – voient enfin leurs efforts récompensés. Sur le quai d’expédition de Mangrove 1, les premières caisses de gambas fraîches attendent leur départ vers les étals…

« Fiers d’un outil où innovation rime avec sobriété »

« Tout a commencé en 2016, se souvient Jérémie, diplômé un an plus tôt de l’institut agro de Rennes, tout comme Romain. Nous rêvions d’une agriculture durable, locale, respectueuse de l’environnement et qui produise autrement pour répondre à trois grands enjeux : nourrir durablement, réduire la dépendance aux importations et préserver les ressources naturelles. Plus concrètement, notre objectif était de proposer aux consommateurs une ‘‘gambas française’’, élevée sans antibiotique, la plus fraîche possible, avec un goût unique. Et que, par ailleurs, cet élevage soit couplé à la culture de fruits et de légumes plus riches en sucre et en saveurs parce que produits dans une eau salée ».

Jérémie Cognard et Romain Vandame, co-fondateurs d’Agriloops, réunis lors de l’inauguration officielle de la ferme aquaponique Mangrove 1, le 15 mai 2025.

Equation aquaponique

Avec Mangrove 1, ce procédé dit aquaponique, jusqu’à présent cantonné à des fermes de taille plus modeste ou expérimentales, passe à l’échelle industrielle. Il s’agit d’un élevage en eau re-circulée connecté à un compartiment végétal qui profite des effluents générés par les gambas sous forme de nutriments. Principaux avantages du dispositif : l’économie en eau et le faible impact sur le milieu. Pour cela, un complexe système de filtration est nécessaire : « En sortant des bassins d’élevage, l’eau traverse un premier filtre qui capte tous les résidus (déchets organiques, mues…). Puis elle traverse un filtre biologique où les bactéries transforment naturellement les effluents en engrais naturel. Ce dispositif de recirculation de l’eau maintient un environnement stable et transparent, permettant de voir ce qui se passe et de piloter le système en monitorant les paramètres environnementaux ».

Serres bien nourries

Chargée en nutriments, une petite partie de l’eau d’élevage est transférée vers les serres. Injectée en goutte-à-goutte, elle fournit aux plantes cultivées (tomates-cerises, mesclun, pak-choï…) l’essentiel de ce qu’il leur faut pour pousser : azote, potassium, phosphate. « Pour le moment, nous ne pouvons pas encore renvoyer l’eau des serres vers les gambas parce qu’elle contient des éléments, comme le fer, qui ne leur convient pas. Mais à terme, l’objectif est bien de pouvoir ramener cette eau vers nos bassins d’élevage. Cela-dit, le circuit actuel permet de conserver entre 90 % et 95 % de l’eau utilisée ».

Pour pousser le concept de durabilité et d’autonomie de Mangrove 1, ses bâtiments d’élevage sont chauffés au bois grâce à des plaquettes provenant de haies bocagères locales et 40 % de l’électricité consommée provient de panneaux solaires installés sur site.

Pierre-Yves Jouyaux

Repères : Agriloops : Création 2016 ; Levée de fonds : 13,5 millions d’euros ; Mangrove 1 ; Ferme aquaponique ; Production prévue à l’année ; Gambas : 50 t (70 % du CA) ; Fruits et légumes : tomates, mesclun, choux asiatiques : 70 t ; Composition aliment gambas : 75 % protéines végétales, 25 % animales ; Site : 3 ha ; Bâtiment aquacole : 0,2 ha ; Serres : 0,5 ha ; Énergie : chaufferie biomasse et panneaux solaires ; Recyclage : 95 % de l’eau réutilisée.

Innovation à la Bretonne