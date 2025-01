Un échange préparé aux petits oignons

Ce sont deux mondes à la fois très proches mais également très éloignés qui se retrouvent chaque année. Depuis près de 20 ans, le lycée agricole du Nivot et l’établissement quimpérois Le Paraclet, spécialisé dans l’hôtellerie et la restauration, s’invitent mutuellement pour que chacun puisse faire découvrir sa filière à l’autre. Pendant 2 jours et demi, « on montre l’autre côté du mur », image Olivier Jestin, coordinateur des BTS en productions animales au Nivot. Et les élèves se prennent au jeu, en présentant l’élevage de leur école aux futurs restaurateurs. Découvrir le devenir des produits de nos fermes Lors de ces visites, les BTS agricoles situent sur des cochons « les morceaux de viande, bien sûr dans le respect du bien-être animal. Cela fait aussi partie du métier d’éleveur ». Le but de ces rencontres est de créer une certaine émulation. « Il n’y a pas d’évaluation à l’issue de ces temps d’échange donc pas de pression. Ce sont 2 milieux très exigeants qui ne se côtoient jamais ; pour autant les élèves sont très investis », observe le responsable. Avec beaucoup d’autonomie, les apprenants sortent pendant ce temps de dialogue du cadre scolaire, « c’est un moment pour eux ». Préparer puis goûter Gaëlle Guéguen a fait partie de ces groupes d’échange entre les 2 écoles, en tant qu’élève, puis désormais comme professeur, toujours au lycée du Nivot. Lors du séjour au Paraclet et « par petits groupes, 4 ateliers sont proposés, une recette est à réaliser, avec dégustation à l’issue de la journée ». Dans le cursus d’un BTS productions animales, « on ne parle pas forcément de sujets comme la couleur de la viande, le gras trop ou pas assez présent ». Des thèmes qui sont alors abordés devant les fourneaux. Aujourd’hui salarié en production porcine,…