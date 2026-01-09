Et les tracteurs éclairent la nuit

Un peu plus de 200 : c’est le nombre de tracteurs qui ont convergé le lundi 29 décembre au soir, vers une parcelle de la commune de Lannéanou (29). À l’initiative de ce rassemblement, Youenn Le Berre, éleveur laitier de Plouigneau (29), associé avec Marielle Colas. Toutes ces machines se sont retrouvées lors d’une nuit bien fraîche, pour construire ensemble une idée un peu folle : fabriquer et donner vie avec leurs gyrophares et leurs phares de travail à un sapin de Noël géant et mécanique.

Le champ de 7 ha n’avait rien de trop grand pour accueillir un tel spectacle ; les agriculteurs, paysagistes, entreprises de travaux agricoles et particuliers ont répondu en masse à l’idée du Finistérien, idée qui est née seulement quelques jours auparavant. « Je m’ennuyais après avoir terminé ma TVA », fait observer l’éleveur, aussi négociant en matériaux et en amendements type maërl et traez.

Youenn Le Berre a eu l’idée de former un sapin avec des tracteurs.

Pour petits … et grands enfants

Il met à profit ce temps de réflexion, et commence à passer quelques coups de téléphone, seulement 3 jours avant le spectacle. Les chauffeurs se manifestent rapidement, le monde agricole « est spontané et très réactif ! ».

Pour mettre à bien ce projet et selon le plan élaboré sur papier, 180 machines au minimum sont nécessaires. La parcelle, appartenant au Gaec des Blés de Lannéanou, correspond parfaitement. Le maire est contacté et emballé, la date et la météo sèche conviennent. « J’ai appelé chaque participant un par un, sur le canton de Plouigneau, de Locquirec, certains sont venus des Côtes-d’Armor ». Aucune publicité n’a été faite sur cette fameuse date du 29 décembre, chefs d’entreprise et salariés sont simplement venus le jour J. Après avoir été placé, chaque chauffeur a actionné dans un premier temps son gyrophare, puis les feux de travail ont craché leurs lumières.

Mais quelles ambitions ont poussé l’agriculteur à se lancer dans une telle folie ? Aucune, simplement le fait de se retrouver entre pairs, de l’avoir fait. « J’ai déjà vu des choses similaires se faire en Europe, mais je trouvais qu’il n’y avait pas assez de lumières, pas assez de tracteurs ». Une explication peut venir du défi relevé, car « j’aime les défis ». Mais c’est sans doute du côté des enfants que la réponse se trouve : « Nous travaillons tous les jours, on n’illumine pas la maison pour Noël… Je voulais marquer le coup pour mes deux garçons ». Ces derniers ont été servis le temps d’une nuit, petits et grands enfants sont simplement repartis ravis dans leurs chaumières une fois les lumières éteintes et les klaxons au repos.

Fanch Paranthoën

« Ne nous oubliez pas »