Une prévention ciblée sur les jeunes

Directe et ancrée dans le réel, la campagne est lancée avec le témoignage d’Évan sur les réseaux sociaux qui raconte un accident lors de l’épandage de fumier, lié à un manque d’attention de sa part quand il est passé sous une ligne haute tension. « Je l’ai vu tomber sur mon épandeur, c’était assez effrayant », témoigne le jeune homme qui a bien réagi en prévenant ses collègues. « Regarder les obstacles et les conditions climatiques, cela joue vraiment sur notre sécurité », conseille-t-il. « La confiance n’exclut pas la vigilance. » Chaque mois, une nouvelle vidéo sera ajoutée.

La gestion des risques est une compétence

« Plus de 250 accidents ont impliqué un tracteur agricole sur la route en 2024, provoquant 50 décès », chiffre Jean-Claude Foucraut, président de la Commission employeurs de la FRSEA Bretagne. « Les accidents affectent notamment des jeunes conducteurs de tracteurs, souvent entre 16 et 20 ans. Ils peuvent être dus à leur insouciance mais aussi à l’inconscience de l’employeur ou du maître d’apprentissage qui ne vérifie pas toujours ce dont est réellement capable le jeune. » Par ailleurs, « les tracteurs sont toujours plus larges, plus lourds, plus rapides. »

Les BTS ont identifié les risques et messages

C’est pourquoi les partenaires sociaux de la production agricole en Bretagne se sont mobilisés pour prévenir les accidents chez les jeunes apprenants, ciblant les 16-20 ans travaillant avec des tracteurs. Un des points forts de la démarche est l’implication des BTS Acse du CFTA – MFR de Montfort-sur-Meu. « Ils nous ont aidés à identifier les risques (téléphone, alcool, fatigue, prise de force, angle mort, descente en marche avant…) et les messages à diffuser. »

Savoir échanger avec les encadrants

Des affiches à destination des encadrants (pour les exploitations, les centres de formation et tous les autres acteurs du secteur agricole) vont être proposées avec la signature « Encadrer, c’est aussi protéger ». Plus orientés en direction des jeunes, des vidéos, des quiz, des témoignages seront diffusés sur les réseaux sociaux. « Cette campagne nous a permis d’échanger avec les agriculteurs, de mieux connaître les risques et dangers autour de notre futur métier. Il faut savoir communiquer et dire quand on est fatigué », soulignent les jeunes qui espèrent que les vidéos seront « relayées au maximum. »

Agnès Cussonneau

Témoignages possibles