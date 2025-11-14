La MSA et la CPAM s’allient pour la vaccination

Pour la 3e année, les MSA de Bretagne lancent une campagne de vaccination contre la grippe en direction des professionnels exposés aux virus influenza porcins et aviaires. « L’objectif est de prévenir l’émergence d’un nouveau virus recombiné qui pourrait donner lieu à une pandémie. La vaccination est aussi le moyen le plus efficace de se protéger contre la grippe qui peut entraîner des complications et des arrêts de travail », souligne Nicolas Duriez, médecin conseil MSA.Ces virus sont susceptibles de se transmettre de l’être humain aux animaux et vice-versa, par contact direct ou via des gouttelettes dans l’air.15 000 assurésDans cette action, les MSA ciblent un grand nombre de professionnels des filières aviaires et porcines : éleveurs et leurs familles, salariés de production, équipes d’intervention et de ramassage, personnel des abattoirs, vétérinaires… « Des bons de prise en charge vont être adressés à 15 000 professionnels sur cette campagne 2025-2026. Il y a 2 ans, c’était 4 fois moins », précise Brigitte Le Clech, sous-directrice MSA d’Armorique. Pour le moment, la filière bovine n’est pas concernée. En complément, les CPAM de Bretagne ont ciblé 440 entreprises régionales ayant du personnel en contact avec les animaux. « Nous allons leur adresser un kit de communication comprenant une vidéo d’un vétérinaire évoquant le risque et des visuels. Nos équipes vont également rappeler ces entreprises et le taux de vaccination va être évalué », précise Élodie Poullin, directrice CPAM 22.Comme d’habitude, d’autres publics sont aussi prioritaires pour se faire vacciner contre la grippe : les seniors, les personnes en maladie chronique, les femmes enceintes. Au total, environ 900 000 bons de prise en charge ont été envoyés pour le régime général, et 100 000 pour la MSA.Agnès Cussonneau…