« Un bon éleveur est un bon méthaniseur »

« Nous avons installé notre méthanisation en 2012, ce qui, en quelque sorte, fait de nous des pionniers », lance Bruno Calle, l’un des trois associés de la SCEA des Moulins de Kerollet, à Arzal (56). Initialement d’une puissance de 250 kW électriques, elle a aujourd’hui atteint 730 kW, évoluant en même temps que le cheptel de vaches laitières. Les 300 bovins produisent 2,8 millions de litres de lait par an. Sur les 270 ha de SAU, les cultures sont avant tout dédiées à l’élevage. « Nous sommes éleveurs en premier lieu », insiste l’agriculteur. D’ailleurs, les trois associés ne cultivent quasiment pas de cive (cultures intermédiaires à vocation énergétique). Occasionnellement, du tournesol est implanté derrière les carottes. « Nous avons aussi essayé le seigle mais les valeurs alimentaires ne sont pas intéressantes dans notre système. » Nous sommes éleveurs avant tout Une majorité d’effluents La ration de la méthanisation est surtout composée de l’entièreté des effluents d’élevage « Le fumier et le lisier doivent être incorporés dans la méthanisation quand ils sont le plus frais possible, c’est-à-dire dans les 24 heures », explique Bruno Calle. « Dans ces conditions, en plus de sa production laitière, on estime qu’une vache produit 1 KWe/h grâce à ses bouses. » Concernant le reste de la ration, 10 % des 160 ha de maïs ensilé terminent dans le digesteur, ainsi que les refus d’alimentation et les stocks de report des dérobées (RGI et trèfle de Micheli). « Nous avons un an d’avance de fourrage, aussi bien pour les animaux que pour la méthanisation », ajoute l’éleveur. « C’est une sacrée sécurité, même si c’est de l’argent immobilisé. » Épandage sans tonne Le digestat, composé à 65 % d’azote sous forme ammoniacale, permet aux trois associés d’être autonomes à environ 80 % sur la…