Les semences de datura sont détruites

Fléau des parcelles cultivées, le datura peut rapidement polluer et coloniser les champs : une plante peut contenir jusque 20 bogues, qui elles-mêmes renferment chacune 400 graines. Pire, cette adventice n’a pas besoin d’atteindre sa maturité pour que ses semences soient viables. « Les graines blanches immatures gardent une faculté germinative, 30 % peuvent déjà lever. Même en broyant les plantes, des graines viables augmentent le stock semencier, c’est pourquoi il faut les arracher et les sortir de la parcelle », conseille Benjamin Collin, ingénieur chez Arvalis, lors d’une journée technique qui se tenait au lycée La Touche, à Ploërmel (56). Un simple calcul montre l’étendue des dégâts si le végétal est laissé au champ : 20 bogues de 400 graines produisent 8 000 graines. Ce sont donc 2 000 à 6 000 graines qui peuvent potentiellement se retrouver dans la terre.

En 10 jours et à une température de 39°C, 100 % des graines sont détruites

L’institut de recherche a voulu savoir si ces semences de datura résistaient à un passage en méthanisation, solution qui pourrait traiter le problème. Pour se rapprocher de la réalité, un essai en laboratoire utilisant des microréacteurs et dans le cadre du projet Méta Datura a été lancé. Ce test utilisant un procédé nommé BMP se fait à petite échelle, dans un accessoire « de 0,5 L, il sert à faire un premier screening. En 10 jours et à une température de 39 °C, 100 % des graines sont détruites ». La faculté germinative se dégrade rapidement, 25 % des graines sont déjà mortes au bout de 3 jours, 25 sont qualifiées de « fraîche », c’est-à-dire avec une graine non levée mais qui garde des tissus vivants. 2,5 % sont « anormales » en 72 heures, car la semence germe mais la plantule n’est pas viable.

Un second essai appelé Pilote et utilisant du matériel plus conséquent et un volume de 20 L « se rapproche plus des conditions réelles d’une méthanisation ». Là encore et après un séjour de 11 jours, 87 % des graines sont détruites. Les effets se font voir déjà au bout de 3 jours, seulement 30 % des grains de daturas restent normaux. Ces résultats sont très encourageants car proches des conditions de fonctionnement d’une unité de méthanisation, dont la température se situe entre 38 °C au minimum et 44 °C pour les systèmes mésophiles ou au moins 60 °C pour les procédés thermophiles. Aussi, au niveau du temps de séjour des matières à l’intérieur de l’unité, les semences de cette adventice seraient détruites, car la ration reste au moins 50 jours, suivant l’origine des matières incorporées, dans le méthaniseur.

Un effet sur le biogaz ?

Dans l’essai pilote, les chercheurs ont regardé la production de méthane et l’effet possible des alcaloïdes contenus dans les graines. « Il n’y a pas ou peu d’effets visibles sur la production de méthane, ni d’effets visibles sur le taux de méthane du biogaz », conclut Benjamin Collin.

Fanch Paranthoën

Cas des autres adventices