La ventilation centralisée améliore l’ambiance

Utilisée en filière porcine, la ventilation centralisée en production de veau de boucherie a été testée au Cirveau, dans deux salles Digi’bat du nouveau centre d’innovation et de recherche sur le veau situé à Mauron (56). Les résultats de l’étude qui a concerné deux lots de 96 veaux Prim’Holstein chacun, engraissés sur 175 jours entre décembre 2023 et fin mai 2024, ont été présentés lors d’une matinée technique organisée sur le site, le 20 juin dernier. Le 1er lot était élevé dans une salle classique en ventilation dynamique : l’air est orienté vers le faîtage. « Pour le 2e lot, en ventilation centralisée, l’air est aspiré en partie basse du bâtiment, passant sous les veaux au travers des caillebotis dans la fosse jusqu’à une gaine centrale unique. L’air vicié est pompé par un bloc d’extraction équipé de turbines, il n’y a pas d’influence du vent », détaille un des responsables de l’étude. De plus, « la salle est à pression nulle pour éviter les courants d’air quand on sort du bâtiment. » Moins de traitements collectifs respiratoires De nombreuses mesures ont été effectuées entre l’entrée et la sortie des veaux : température, teneurs en CO2 ou NH3 (ammoniac), humidité relative, zootechnie, carcasses, comparaison économique. Principal enseignement de l’étude : la ventilation centralisée présente des avantages en termes d’ambiance et de réduction des pathologies respiratoires des veaux. Moins d’ammoniac dans la salle « Ce type de ventilation a permis de réduire les quantités d’ammoniac dans la salle. Par ailleurs, les traitements collectifs respiratoires ont été inférieurs. Ces résultats sont toutefois à confirmer, notamment en période estivale. » Sur les aspects croissance et caractéristiques des carcasses, il n’y a pas eu d’écart entre les lots 1 et 2. En revanche, du fait d’une plus forte consommation d’électricité et d’un amortissement plus élevé…