Des outils pilotés plus finement par l’Isobus

Très largement répandu sur les pulvérisateurs, semoirs et épandeurs d’engrais, le pilotage Isobus fait désormais son apparition sur les outils de travail du sol, comme les charrues, les déchaumeurs, les herses rotatives et les décompacteurs. À première vue, l’adoption de cette technologie risque de majorer le prix de matériels peu complexes en termes de fonctionnalités. Elle prend tout son sens sur les outils haut de gamme, d’autant que la plupart des tracteurs sortent désormais d’usine avec des terminaux compatibles.

Une interface unique et des automatismes

Le premier avantage de l’Isobus réside dans la centralisation des commandes : l’utilisateur pilote son outil depuis un seul écran, avec une interface standardisée et intuitive. L’Isobus s’accompagne d’automatismes facilitant par exemple le passage de la position de transport à celle de travail et inversement. Sur certaines charrues, les manœuvres de retournement en bout de champ s’opèrent automatiquement, sans passer par les séquences du tracteur. La présence de capteurs sur l’outil rend aussi les réglages plus précis. Sur les déchaumeurs à dents ou à disques, les décompacteurs et les herses rotatives, la profondeur de travail du sol est ainsi ajustée au centimètre près. La régulation de la pression sur les éléments travaillant est aussi mieux maîtrisée. Dans le cas des déchaumeurs de grande largeur, l’électronique intervient sur la géométrie de l’outil pour garantir un suivi du sol optimal, un travail horizontal et sans dérive.

Réglages mémorisés et attelage simplifié

Tous les paramètres peuvent être mémorisés dans le terminal, permettant la création de profils selon les utilisateurs ou les parcelles. Sur certaines machines, l’Isobus simplifie aussi l’attelage : les nombreux distributeurs hydrauliques étant remplacés par une seule connexion load sensing.

Le terminal Isobus du tracteur offre à la possibilité d’optimiser les réglages de la herse rotative et de les automatiser en lien avec une carte de modulation.

Couplé au GPS, le système donne accès à une traçabilité fine des interventions et à une large palette d’applications basées sur la géolocalisation. Sur une charrue, la gestion automatique de la largeur variable permet de redresser la raie de labour ou de réduire les fourrières en pointe. En bout de champ, le relevage automatique limite les zones de recouvrement. La fonction Smart Ploughing, développée par Kuhn sur ses modèles Vari-Master L, va encore plus loin en gérant individuellement l’entrée et la sortie de chaque corps.

Modulation dans les terres hétérogènes

L’Isobus offre également la possibilité d’adapter les réglages en fonction des conditions pédologiques. Dans les terres hétérogènes, la profondeur de travail d’un déchaumeur ou d’un décompacteur peut être modulée à partir d’une carte de préconisation. L’outil travaille alors plus superficiellement sur les zones peu profondes, tout en maintenant un effort de traction optimal. La force de déclenchement des sécurités peut aussi être ajustée dynamiquement. Sur une herse rotative, la modulation peut porter à la fois sur la profondeur de travail et la position de la barre niveleuse selon la nature du sol. Lorsque la fonctionnalité TIM (Tractor Implement Management) sera pleinement opérationnelle, ces outils pourront même ajuster la vitesse d’avancement du tracteur en temps réel.

L’utilisation des déchaumeurs de grandes largeurs dotés de nombreuses fonctions hydrauliques est simplifiée par l’Isobus.

Des outils sous surveillance

Outre une meilleure finesse de la préparation de sol, ces pratiques de modulation participent à réduire l’usure des outils et la consommation de GNR. La durabilité des matériels est par ailleurs optimisée par les nombreux capteurs embarqués sur les outils Isobus. Le déchaumeur à dents Turbo T i-Tiller, par exemple, est équipé de jauges de contrainte sur le timon . En cas de surcharge, l’outil se relève automatiquement pour éviter les dommages. Les herses rotatives de grande largeur peuvent embarquer un capteur de température, avertissant l’utilisateur de la surchauffe et l’invitant à réduire la cadence ou à faire une pause.

L’intégration de l’Isobus sur les outils de travail du sol marque une nouvelle étape dans la marche vers l’automatisation des engins agricoles. Demain, les outils s’adapteront en temps réel au terrain, sans intervention humaine.

Michel Portier

Repères : + 6 % à + 12 % c’est la fourchette d’écart tarifaire entre les versions Isobus et non Isobus d’un même outil de travail du sol. Ce différentiel peut varier selon les fonctionnalités incluses dans la version Isobus. Certains constructeurs proposent ainsi différents packs d’équipements Isobus, avec un tarif échelonn

Et sans Isobus ?