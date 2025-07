Faire vieillir les pondeuses

Le projet européen Omelette a pour objectif de lever les freins à l’allongement de la durée de vie des poules pondeuses. Il vise également à améliorer la résilience des systèmes d’élevage en s’assurant de la bonne santé des animaux, de leur bien-être, et de la viabilité économique des élevages. Se comparer aux autres éleveurs européens « Ce projet se déroule de 2024 à 2028 et réunit 5 pays européens : la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suisse et la France. En 2026, nous entrerons dans la dernière phase, qui consiste au suivi de fermes pilotes. Au total, 10 fermes seront suivies parmi les différents pays partenaires, dont 2 en Bretagne », indique Enora Le Bihan, chargée de mission en aviculture à la Chambre d’agriculture de Bretagne. La Chambre d’agriculture recherche 2 éleveurs de pondeuses en Bretagne qui accepteraient de participer à l’étude afin de mesurer et d’améliorer la longévité et les performances des lots. Pourquoi participer ? « Pour interroger vos pratiques en les comparant à celles d’éleveurs d’autres pays européens et aux résultats expérimentaux. Pour bénéficier d’un accompagnement individualisé, basé sur des indicateurs de performance, mais aussi de santé et de bien-être animal sélectionnés pour le projet. Pour mieux comprendre et anticiper les besoins de vos animaux », indique Enora Le Bihan. Le lot doit démarrer entre le 1er janvier et le 30 avril Dans un premier temps, un échange est organisé avec la chargée de mission de la Chambre d’agriculture pour faire le point avec l’aviculteur sur ses pratiques d’élevage et ses résultats. Ensuite, un plan d’action personnalisé est co-construit avec l’éleveur et ses partenaires techniques, en s’appuyant sur les retours d’expérience européens. « Enfin, un suivi régulier sur la durée du lot sera réalisé avec des visites, relevés d’indicateurs, conseils pratiques… Tout est mis en œuvre pour…