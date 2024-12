Prendre un tournant à 40 ans

Dans la vie on dit qu’il y a des caps à franchir et celui de la quarantaine en est un apparemment. Trois éleveurs sont venus témoigner lors du forum du groupe Michel qui s’est déroulé le 3 décembre à Pacé (35). Ils ont un point commun : ils ont engagé de gros investissements et des changements radicaux sur leurs élevages respectifs à l’approche ou peu après avoir franchi ce cap des 40 ans. C’est une sorte de 2e installation Gaëtan Palaric est éleveur en production laitière au Haut-Corlay (22). « Il y a 6 ans, je me suis lancé, avec l’aide de mon père, dans l’autoconstruction d’un bâtiment de 1 ha pour les vaches laitières totalement ouvert et couvert de panneaux photovoltaïques pour une puissance totale de 1,5 Mégawatt. C’était un vrai défi d’inventer ce bâtiment qui est unique en son genre, de le concevoir et surtout de pouvoir le construire avec mon père. » L’éleveur a anticipé de futures normes, il y a donc beaucoup de place disponible pour les vaches et le bâtiment reste totalement ouvert. « J’ai opté pour des logettes creuses avec sable pour le confort des animaux. J’ai aussi imaginé le bâtiment en prévision de l’installation d’un robot d’alimentation que je viens de mettre en route il y a quelques semaines. » L’arrêt ou un nouveau projet Étienne Le Grand est installé depuis 12 ans à la Roche-Jaudy (22) sur l’exploitation porcine qu’il a reprise à la suite de ses parents. « Je suis resté sur l’effectif existant de 180 truies naisseur-engraisseur, j’ai repris un peu de foncier pour arriver à 100 ha actuellement. J’ai passé l’engraissement à la soupe pour valoriser les céréales de la ferme et j’ai construit un hangar pour stocker le maïs humide et les céréales à plat afin d’être le…