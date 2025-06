Les poussins sexés au couvoir automatiquement

Le sexage des poulets se faisait jusqu’à aujourd’hui manuellement, soit à l’aile ou au cloaque. Toutes les souches sont sexables à l’aile, mais certaines en label sont plus compliquées. « Ce tri manuel nécessite beaucoup de personnel et rend les couvoirs dépendants de ces opérateurs extérieurs. Pour un couvoir de 1,2 million de poussins par semaine, il faut entre 16 et 20 personnes pour réaliser le sexage. En moyenne, un opérateur va passer 2 500 poussins à l’heure. La précision varie entre 80 et 98 % selon l’état de fatigue de la personne », décrit Grégory Gervason de chez Ceva Ecat-Id, lors de la journée technique organisée par l’association des techniciens avicoles qui s’est déroulée le 20 mars à l’Avipôle de Ploufragan (22).

Une précision de sexage constante

à 97 %

De l’imagerie à grande vitesse

Ceva Ecat-Id, une entreprise bretonne, vient de lancer une machine capable de sexer les poulets grâce à l’imagerie à grande vitesse. Genesys est conçue et fabriquée en Bretagne, elle offre une précision de sexage constante à 97 %. « Le système identifie automatiquement le sexe du poussin par reconnaissance d’image des ailes et plumes. Les femelles ont des rémiges primaires plus longues que les plumes de couverture. Les mâles ont des rémiges primaires plus courtes ou égales aux plumes de couverture. En passant dans la machine, le poussin est déséquilibré par un jet d’air pour écarter les ailes, le système qui prend plus de 80 photos à la seconde va déterminer si c’est un mâle ou une femelle et un autre jet d’air envoie le poussin d’un côté ou d’un autre selon le sexe », explique Grégory Gervason.

La machine compacte n’utilise que 5 m2 au sol.

Le sexage de 45 000 poussins/heure

Le système compact occupe 5 m2 dans le couvoir. La vitesse de tri optimum est de 50 000 poussins par heure pour chaque module. « Nous arrivons plutôt à 45 000 poussins/heure, le facteur limitant étant le comptage pour la mise en caisse », précise Grégory Gervason. Un puissant algorithme catégorise précisément et rapidement si le poussin est un mâle ou une femelle. Il identifie l’aile et collecte plusieurs photos du poussin. Ce dernier est suivi puis les photos sont catégorisées pour prendre la décision de l’envoyer vers les femelles ou les mâles. La distance est très courte entre la zone de capture d’image et de séparation. « Cette machine est proposée à la location entre 2 € et 2,5 € pour 100 poussins, ce qui est un peu en dessous du coût du sexage manuel. »

Nicolas Goualan

Les bénéfices du poulet sexé