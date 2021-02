Valoriser l’énergie à disposition sur l’exploitation

Des éleveurs qui ne manquent jamais d’énergie

Cela fait bien longtemps que les éleveurs sont sensibles aux problématiques énergétiques. La recherche de moyens pour économiser de l’énergie sur les différents ateliers de l’exploitation est une façon d’améliorer sa marge. Aujourd’hui, il existe plusieurs manières de produire du chauffage pour les bâtiments d’élevage grâce aux énergies renouvelables. On peut citer en exemple la couverture de fosse qui récupère le biogaz pour alimenter une chaudière produisant de l’eau chaude pour chauffer les porcheries. Le solaire thermique génère de l’eau chaude qui peut servir pour du chauffage ou pour la préparation de la buvée en veaux de boucherie. Le photovoltaïque s’oriente de plus en plus vers l’autoconsommation pour faire baisser la facture électrique qui ne cesse d’augmenter ces dernières années. La production d’énergie est aussi un moyen de se diversifier pour pérenniser les exploitations et la méthanisation en est le parfait exemple. Aujourd’hui beaucoup d’agriculteurs accrochent une nouvelle corde à leur arc en devenant aussi énergiculteurs.

