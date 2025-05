Le soleil fait fondre la facture

Installé à Gennes-sur-Seiche depuis 1999, Jean-Philippe Garrault élève une centaine de vaches laitières. Le troupeau produit environ 1 million de litres de lait par an. Un atelier de bovins viande est également présent sur l’exploitation. Face à la hausse des coûts de l’énergie, l’agriculteur a décidé d’investir en 2024 dans une centrale solaire thermique de la marque Fengtech, mise en service en août dernier. Son objectif est de réduire d’au moins 50 % la facture du chauffage d’eau. « En décembre 2024, deux robots ont aussi remplacé ma salle de traite », raconte-t-il. La centrale a été sous-dimensionnée pour être saturée Jusqu’à 100°C La centrale, composée de deux unités montées en série, a été dimensionnée pour alimenter les chauffe-eau électriques des robots et celui du tank à lait. Elle affiche une capacité de production annuelle de 10 000 kWh. Chaque unité de 2,5 kW est équipée de 30 tubes sous vide orientés plein sud, qui chauffent l’eau qu’ils contiennent. Selon l’ensoleillement, la température peut varier de 25°C à 100°C. L’eau est ensuite stockée dans deux ballons isolés en inox d’une capacité 300 litres. « L’eau froide du forage passe dans ces ballons via 30 mètres de serpentins », déclare Hugo Jeuland, animateur commercial chez Fengtech. « Si elle sort à 100°C, elle est tempérée à 80°C pour ne pas endommager le reste de l’installation. C’est d’ailleurs la température recommandée dans les chauffe-eau des robots. » Une dalle blanche Le système a coûté 16 000 € à Jean-Philippe Garrault. Le retour sur investissement est estimé à 7 ans, sur la base d’un prix de l’énergie de 0,20 € HT par kWh. « La centrale a été légèrement sous-dimensionnée pour être saturée » précise l’agriculteur. « C’est ainsi qu’on obtient le retour sur investissement le plus rapide. » Pour optimiser la production,…