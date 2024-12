Un suivi rigoureux de la ration et de la génétique

Dans le but d’intensifier les démarrages et d’augmenter la production laitière, les trois associés du Gaec de la Barbotterie décident d’apporter des modifications dans le système en 2020. Quatre Dac d’occasion sont installés dans la stabulation et le suivi de la nutrition des animaux est confié à Eilyps. « Nous avons intensifié le suivi de reproduction et de l’alimentation », lance Gaëtan Chemin, l’un des associés de l’exploitation. « L’objectif était de produire le maximum de lait avec le moins de vaches possible. » À la suite de ces ajustements, la production laitière passe de 8 500 à presque 11 000 litres. Aujourd’hui, les trois agriculteurs produisent 1,250 million de litres de lait par an avec 115 vaches laitières, majoritairement de race Prim’Holstein. Les taux moyens sont respectivement de 35,8 de TP et 41,5 de TB. Produire le maximum de lait avec le moins de vaches possible Une source d’alimentation variée La grande majorité de la ration distribuée aux animaux est produite sur la ferme. Les vaches laitières sont soignées avec de l’ensilage d’herbe, de l’ensilage de luzerne, du foin de luzerne, du maïs humide, du maïs ensilage, du soja, du minéral, du lithotamne et de l’urée. Seuls ces quatre derniers éléments sont achetés. De novembre à fin mars, les bovins reçoivent également de la betterave fourragère, cultivée sur 2 ha. Sur la campagne 2022-2023, le coût alimentaire/1 000 litres était de 155 €. L’EBE/1000 litres était quant à lui de 262 €. « Nous faisons 300 tonnes de maïs humide tous les ans », indique Gaëtan Chemin. « C’est un apport énergétique intéressant qui compense bien les fibres et l’encombrement apportés par l’herbe et la luzerne. » Cette dernière est cultivée dans des luzernières en place pour 4 ou 5 ans. Cinq coupes sont effectuées chaque année. « La…