De grands volumes de lait grâce à l’herbe

Dès son installation en janvier 2021, Damien Hellegouarch a investi dans son outil de travail. Un bâtiment neuf de 100 logettes et de 100 places au cornadis a été construit pour gagner en confort de travail, en remplacement de 2 aires paillées et des 70 anciennes logettes, « qui n’était plus adaptées car pas assez ventilées. Les vaches n’étaient pas à l’aise ». Aussi, le troupeau s’est agrandi en élevant plus de génisses, « plus simple au niveau sanitaire que de faire venir des animaux de l’extérieur qui peuvent apporter des dermatites, dont il est difficile de se débarrasser ». Le taux de réforme a été abaissé à 15 % pour augmenter rapidement le nombre d’animaux. Désormais à la tête d’un troupeau de 115 vaches pour 105 ha, le Finistérien produit 940 000 L de lait. En 2022, la salle de traite a été remplacée, pour passer d’une 2 x 6 à une 2 x 12 en traite par l’arrière. « Dans mon prévisionnel, je me suis basé sur un prix du lait à 315 €/1 000 L. Aussi et au niveau des annuités, je ne voulais pas dépasser les 100 €/1 000 L ». Le système de production choisi demande « de faire du volume de lait pour générer du chiffre d’affaires », mais pas question pour autant de faire exploser les coûts, plus particulièrement le coût alimentaire. Pour ce faire, l’agriculteur installé à Scaër (29) privilégie le pâturage du troupeau, facilité par les 85 ha accessibles autour des bâtiments. Le coût alimentaire est maîtrisé et s’élève à 90 €/1 000 L, la marge brute de l’atelier lait est de 367 €/1 000 L avec un lait payé en moyenne à 467 €/1 000 L. Le producteur bénéficie avec sa laiterie d’une prime lait non OGM. Les annuités représentent…