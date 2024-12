Plus d’autonomie mais moins de revenu avec le maïs épi

Deux lots de 40 vaches Prim’Holstein ont été comparés à la station de Trévarez (29) durant 3 mois, expérimentation reconduite durant deux hivers (2021-2022 et 2022-2023) : un recevant une ration hivernale ‘classique’ comprenant de l’ensilage de maïs plante entière à volonté et 4 kg MS/VL/j d’ensilage d’herbe ainsi que 4 kg MS tourteau de colza pour équilibrer la ration à 95 g PDI/UFL ; le lot expérimental dénommé ABCD a reçu une ration ‘plus autonome’ avec 5 kg MS de maïs épi, de l’ensilage d’herbe à volonté et un 1 kg MS de correcteur azoté. Un impact important sur les surfaces fourragères Une ingestion pénalisée La ration composée d’ensilage d’herbe à volonté a été moins bien consommée : l’ingestion totale a chuté de 4,2 kg MS avec une quantité de fourrage moindre de 1,2 kg MS/VL/an par rapport à la ration témoin. L’ingestion est pénalisée par la part importante d’ensilage d’herbe malgré la teneur correcte en matière sèche de ce fourrage (32 % MS). Conséquence : la production laitière s’est dégradée de 7 kg/VL/j en moyenne ainsi que le TP (-1,5 g /kg), sans impact sur le TB, avec des disparités importantes selon le rang de lactation (-7,8 kg/j chez les multipares et -5,1 kg/j chez les primipares). Une économie protéique non compensée par la baisse du lait « La ration plus automne permet de produire 21 kg de lait/VL/j », note Élodie Tranvoiz, de la Chambre d’agriculture de Bretagne, qui a suivi cet essai. Et, de par l’économie de correcteur azoté, le lot expérimental présente un coût alimentaire plus faible de 1 €/VL/j. Mais au global, « cette économie protéique ne va pas de pair avec l’économie comptable car elle ne compense pas la baisse des livraisons », ajoute-t-elle. La marge sur coût alimentaire est donc plus faible…