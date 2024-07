Changement de système: “On est passé d’un extrême à l’autre”

À Loguivy-Plougras, Julien et Françoise Pichouron sont installés depuis 10 ans sur une ferme laitière. Au moment de leur installation, l’exploitation était représentative du modèle breton : cultures de vente, maïs, intrants et une petite part de pâturage. Au bout de 4 ans, pour des raisons humaines et économiques, le couple décide de changer intégralement son système. En l’espace de 3 ans, toutes les cultures ont été remplacées par de l’herbe, les vêlages sont groupés au printemps et les vaches sont traites une fois par jour toute l’année. Les agriculteurs font également partie de plusieurs groupes animés par le Cedapa, dont un groupe Ecophyto 30 000 depuis 2020.

