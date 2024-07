DORAVEN : FERTILISATION ORGANIQUE

Depuis plusieurs années, Doraven accompagne plus de 180 éleveurs pour la reprise des effluents d’élevage, cequi représente 60 000 tonnes de produits organiques issus des élevages bretons (volaille, porc, bovin, lapin…) commercialisés dans le Grand Ouest. Dans une logique d’économie circulaire, ces produits bruts sont ensuite travaillés selon la logique du schéma présenté ci-dessus. Ce process est détaillé ci-après.

Contrat de reprise

Après avoir défini les quantités annuelles à exporter, l’adhérent ou l’adhérente reçoit un contrat commercial pour chaque lot à enlever. Nous sommes très attentifs à nos prix d’achat et les ajustons en fonction de l’évolution du marché. Chaque mois, le service comptabilité établit la facture avec le rappel des numéros des bons de livraisons, la date et le tonnage, et vous accompagnedans vos démarches administratives.

Plateforme de compostage

Un des principaux objectifs de Doraven est de valoriser les coproduits organiques. Les éleveurs n’ont pas forcément les outils nécessaires pour composter leurs produits bruts sur leurs exploitations. Nous avons donc mis en place des plateformes de compostage pour répondre à la réglementation et à la demande des adhérents pour normer les produits bruts.

Quels sont les avantages des produits Doraven ?

• Circuit court : une démarche respectueuse de l’environnement par la proximité du sourcing permet de réduire les coûts de transport.

• Gammes de produits adaptés aux besoins : nous sommes en mesure de proposer des formules à la carte en fonction des cultures que ce soit en vrac ou en bouchons. Des nouveaux produits sont proposés en prix départ ou franco comme l’Orgatop (compost de litière de volaille N25 – P26 – K23) et l’Orgavol (compost de fumier de volaille N22 – P22 – K22).

• Réglementaire : les produits bruts sont normés et hygiénisés pour proposer des composts de qualité et homogènes en vrac ou en bouchons.

Unité de granulation

Doraven a mis en place un partenariat avec la SARL Leumin Fertil dirigée par Thierry Lorguilloux basée à Senven Lehart (22) fort d’une expérience de 20 ans dans la granulation. De par son expérience, et selon les besoins des adhérents, notre service commercial a la volonté de faire évoluer notre gamme et nous sommes en mesure de vous proposer des nouvelles formules comme du Doractiv 3-3-7 à base de fientes de poules et enrichi en potasse, le Doractiv 3.5-3.5-3 à base de fientes de poules et de litières de volailles, un produit équilibré, ou encore le Doractiv 5-5-2 composé de fientes de volailles et de membranes de coquilles d’œufs. Une exclusivité Doraven / Eureden ! L’apport de matière organique est essentiel au bon développement des cultures. Les produits organiques sont un véritable cocktail d’amendements, d’éléments fertilisants et d’oligo-éléments.

Sabrina Lefort / Doraven