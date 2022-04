Pulvérisation : évolutions technologiques et réglementaires

L’ère de l’application raisonnée

« Une problématique, une solution chimique ». Cette expression, bien connue pendant l’âge d’or des produits phytosanitaires, n’a plus vraiment sa place aujourd’hui. Au cœur de nombreuses polémiques environnementales et sanitaires, la chimie est aujourd’hui dénoncée par une partie du grand public et des politiques, ainsi que par certains acteurs du monde agricole. Alors, afin d’appliquer au mieux la dose au champ, les constructeurs et utilisateurs misent sur la technologie : reconnaissance d’adventices par caméra, stations météo embarquées, robots, traitement de l’eau de pulvérisation, les solutions sont sans fin. D’un point de vue réglementaire, la séparation du conseil et de la vente a débouché sur l’obligation pour les agriculteurs de réaliser le conseil stratégique à l’utilisation des produits phytosanitaires.

