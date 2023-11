« La cohabitation n’est pas possible »

Joseph Jouffrey suit la piste du loup sur le territoire français depuis plus de 30 ans. L’éleveur de bovins et d’ovins viande des Hautes-Alpes explique « qu’il n’y a jamais qu’un seul loup, ils sont toujours au moins à 2. C’est un animal sauvage qui a en tête de sauver son espèce et donc de se reproduire ». Son discours a fait réagir lors d’une soirée d’échanges organisée par la Coordination Rurale, à Pleyben. Avec l’arrivée du canidé en Bretagne, « les éleveurs ne vont plus dormir, leurs animaux vont changer de comportement, en fuyant quand l’éleveur viendra les voir au champ ». La France « a dénombré 1 100 loups, mais les jeunes de moins de 1 an ne sont pas comptabilisés. Quand une meute atteint plus de 15 individus, elle peut attaquer des bovins ou des animaux de grande corpulence. Le loup de l’Est est beaucoup plus gros et plus féroce. Attendez-vous à quelque chose de ravageur, c’est le cancer de la profession ». Un chasseur dans la salle annonce avoir observé sur des pièges photo « des clichés de loup avec des morceaux de chevreuil. Or quand un loup emporte des morceaux, il y a suspicion de présence d’une portée ».

Des attaques, même avec des moyens de protection

« Un loup coûte 70 000 € par an. Cet argent est pris sur le fond Pac. Dans les Hautes-Alpes, il y a tellement d’argent alloué à la protection des troupeaux que les éleveurs n’ont plus accès à d’autres aides », note Patrik Sastre-Coader, éleveur de Dinéault et dont le troupeau a été attaqué à 5 reprises.

Un loup coûte 70 000 € par an

Au sujet des moyens de protection des troupeaux, la Coordination Rurale demande à ce que les investissements soient pris en charge à 100 % et non à 80 % comme c’est le cas actuellement. De plus et selon un éleveur témoignant dans le documentaire ‘La parole aux éleveurs : la prédation par le loup en Bourgogne-Franche-Comté’, « 9 attaques sur 10 se font même quand il y a des moyens de protection ». Pour Bruno Drevet, lieutenant de louveterie, les moyens de protection comme le chien n’empêchent pas les attaques, mais les atténuent. « On a déjà vu des attaques sur 50 agneaux en 1 seule fois, ce n’est toutefois plus le cas quand il y a des chiens de protection ».

Le loup, « il faudra faire avec, vous n’avez pas le choix », pense Joseph Jouffrey. En conclusion, Patrik Sastre-Coader estime qu’il faut « faire une distinction entre coexistence, concept réaliste, et cohabitation qui ,elle, n’est pas possible ».