L’abattoir de Rostrenen au service des éleveurs

L’assemblée générale de la Scic Abattoir Coopératif de Rostrenen s’est tenue jeudi 5 octobre. Présents en nombre, les éleveuses et éleveurs, salariés, bouchers et élus locaux se sont vu exposer les traditionnels bilans. « En 2022, l’activité s’est maintenue autour de 500 t. Les perspectives pour 2023 s’annoncent prometteuses », ont expliqué les responsables. « Les nombreux travaux réalisés ou en cours menés avec la Communauté de communes du Kreiz Breizh permettent d’améliorer l’outil pour les utilisateurs et les salariés qui œuvrent au quotidien. » Adossé à l’abattoir, le laboratoire agréé de découpe fonctionne depuis bientôt un an. « La possibilité de proposer un service complet jusqu’au produit fini répond à une réelle demande. Les retours sont très positifs. Toute l’équipe se tient d’ailleurs à disposition pour présenter les prestations possibles et les tarifs. »

En présence de Sandra Le Nouvel, pour la Communauté de communes, et Guillaume Robic, maire de Rostrenen et élu à la Région, les échanges ont été nourris. Franck Rougal, président de Bretagne Viande Bio, est revenu sur les données du marché. Des éleveurs du Morbihan en recherche de solutions d’abattage sur leur territoire ont pris la parole. Enfin, Bernard Penhoet, de l’Union régionale des Scop, a insisté sur « les facteurs de réussite des structures coopératives » et l’importance de considérer l’outil comme « un bien commun pour les éleveurs et éleveuses ».