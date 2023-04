Adapter les espèces aux sols séchants ou humides

Philippe Le Dû a participé au projet AEP « Adapter ses prairies en zones séchantes » qui lui a permis d’ajuster ses mélanges et sa conduite. De nouvelles espèces sont introduites telles que le brome, la fétuque rouge et bientôt le trèfle fraise. Sur une SAU de 94 ha, Philippe et Catherine Le Dû conduisent…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous