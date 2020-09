La polyvalence des abris tunnels agricoles TOUTABRI®

Abri tunnel agricole TOUTABRI®

TOUTABRI® est le leader européen des tunnels de stockage pour l’agriculture.

Les agriculteurs le choisissent car c’est une solution économique, modulable et facile à installer. Cet abri agricole est adapté aux différentes contraintes climatiques qui le rend applicable dans l’industrie ou le BTP.

Selon les modèles, la largeur de l’abri agricole peut varier de 4.50m à 25m. Les abris jusqu’à 15m de largeur ne nécessite pas d’ancrage dans une dalle en béton.

Le système d’ancrage peut également être adapté a vos besoins pour une mise en place sur tout type de sol (bitume, béton ou terre)

La gamme d’abris de stockage TOUTABRI®, qui offre une hauteur au faîtage de 2,25 m à 11 m, est parfaitement adaptée au stockage de fourrage pour une exploitation peu mécanisée comme pour une grande exploitation utilisant des télescopiques. Le fourrage bénéficie de l’effet tunnel pour un stockage sec et correctement ventilé. Les agriculteurs qui utilisaient auparavant une simple bâche sensible au vent, apprécient maintenant le confort de travail qu’offre le TOUTABRI®.

Grâce au tunnel de stockage agricole TOUTABRI® vous augmentez la durée de vie de votre matériel en le protégeant des intempéries. La large gamme de 4,50 m à 25 m permet d’abriter du petit matériel aux machines volumineuses type moissonneuses batteuses. Votre hangar agricole évolue aussi en fonction de vos besoins de stockage de matériel et peut être rallongé.

Bovin, ovin, caprin : les tunnels d’élevage offrent un bon confort pour les animaux grâce à une bonne ventilation et une lumière naturelle (Veaux bio)

D) Stockage bois

Le TOUTABRI® sert à la fois à abriter le matériel et le bois de chauffage : plaquette, bûches où granulés. Sa forme tunnel combinée avec une ouverture en pignons est idéale pour un séchage naturel. L’option d’isolation de la couverture permet de limiter la condensation même en cas de montage sur sol terre.

E) Stockage céréales fumiers et fientes

Le TOUTABRI® Céréales est une solution économique et durable face aux bâtiments traditionnels. Démontable, modulable et sans fondation, il permet un stockage court, moyen et long terme dans des conditions idéales de conservation.

Le cloisonnement en murs mobiles favorise la création de lots. La facilité de reprise des matières stockées permet une grande capacité de rotation.

La hauteur au faîtage (jusqu’à 15m) facilite le déchargement par semi-remorque.

Sa charpente en acier galvanisé répond aux normes Eurocodes bâtiment. Sa forme tunnel et sa couverture en membrane souple limite les dépôts de poussière. Cette dernière, confectionnée d’un seul tenant, permet une étanchéité optimale.

Le TOUTABRI® répond aux besoins multiples des centres équestres :

Stockage de fourrage, abri de matériel équin, couverture de box ou de carrière. Notre gamme grandes largeurs (15,80 m à 25 m) est utilisée pour la couverture de manèges. Les options d’isolation ou de ventilation vous permettent d’installer les box dans le respect du confort animal.

Avis clients

Scierie Celty Bois

Nous avons acheté deux tunnel TOUTABRI® RICHEL plus 80 mètres de bloc béton, nous sommes très satisfait du résultat, le tout a été livré dans les délais prévus par la société BM NEGOCIATIONS, nous recommandons cette société pour son sérieux et sa ponctualité. Merci et bonne continuation Ste Celty Bois

Bergerie des Abers

Super qualité. Nos tunnels sont toujours en super état 10 ans après. Rien à voir avec d’autres produits beaucoup moins chers avec des bâches moins épaisses (soit disant garantie 10 ans mais pleines de trous au bout d’1 an). Nous avons essayé moins chers mais nous reviendrons à BM Négociations pour notre prochain investissement.

