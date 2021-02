Prévenir les problèmes de clôtures électriques :

mise à la terre, courts-circuits, résistance, source d’alimentation…

La solution : Le « Gallagher Check »

Ma clôture est-elle toujours en bon état de fonctionnement ?

La saison des pâtures approche à grands pas. Il est donc recommandé de se poser cette question dès maintenant et d’identifier les disfonctionnements éventuels, ce qui permettra d’éviter de nombreux problèmes à venir. Gallagher, le leader du marché mondial dans le secteur des clôtures électriques, vous propose un outil extrêmement pratique pour vérifier votre clôture : le « Gallagher Check » (Contrôle des clôtures par étapes).

Il est essentiel de vérifier les clôtures. « On pense souvent qu’une fois déployée et raccordée, une clôture ne nécessite rien d’autre. Mais ce n’est pas le cas », déclare Bruno Vanhenis, account manager auprès de Gallagher Europe. « Nous recommandons aux clients de procéder régulièrement à un contrôle de leur clôture. Neuf fois sur dix, un tel contrôle permet d’identifier au moins un point à améliorer. »

La saison des pâtures

Le moment idéal pour procéder à un contrôle des clôtures est juste avant le début de la saison des pâtures et le retour aux champs des animaux. « C’est un conseil judicieux pour les éleveurs d’animaux de pâturage », confirme monsieur Vanhenis. « Cependant, nos clôtures sont également utilisées pour faire barrage à des animaux tels que les loups ou les sangliers. Le cas échéant, il est recommandé d’effectuer un contrôle à intervalles réguliers tout au long de l’année. »

Mr Vanhenis cite un certain nombre de points à surveiller lors d’un contrôle. « Tout d’abord, la mise à la terre. C’est la cause majeure de bien des problèmes. La nature du sol est un facteur essentiel à ce sujet. L’obtention de la résistance nécessaire de la mise à la terre dépend pour beaucoup de la nature du sol. S’il est sableux ou argileux, la résistance sera différente. Il est également important de vérifier l’état des connecteurs et de s’assurer qu’il n’y a pas de courts-circuits du fait d’une résistance supplémentaire créée par un contact avec de la végétation, par exemple. En dernier lieu, il est recommandé de vérifier la source d’alimentation électrique, batterie, réseau électrique ou panneaux solaires. Dans le cas de panneaux solaires, il faut s’assurer qu’ils sont assez puissants pour produire l’énergie nécessaire tout au long de l’année ».

Les solutions

Du fait qu’il existe un certain nombre de raisons différentes pour lesquelles une clôture ne fonctionne pas (correctement), Gallagher a dressé un plan par étapes à parcourir en procédant au Gallagher Check. « Sur notre site Web, nous proposons une vidéo qui explique la procédure pour réaliser le Gallagher Check », poursuit monsieur Vanhenis. « Après avoir téléchargé un fichier PDF pratique à utiliser, les agriculteurs pourront facilement procéder à un contrôle des clôtures. Dans de nombreux cas, ce contrôle permettra de résoudre le ou les problèmes auxquels ils sont confrontés. Néanmoins, si le problème perdure, ils peuvent naturellement contacter l’un de nos distributeurs ou notre équipe Customer Services pour obtenir de l’aide. »

Mr Vanhenis explique que procéder par l’exclusion progressive des causes possibles est souvent le moyen le plus efficace pour identifier la source du problème. « Parfois, il s’agira d’une cause toute simple qui pourra être identifiée très rapidement. Dans d’autres cas, cela pourra être plus complexe en raison de facteurs locaux. » Cependant, les problèmes peuvent à terme être résolus, ce qui est le plus important. « Tout éleveur veut être certain que ses animaux sont parqués en toute sécurité sur sa prairie. En effet, si une vache ou cheval s’échappe et divague sur une route, les conséquences peuvent être désastreuses. La sécurité des animaux et des personnes est le point essentiel. Il ne faut donc pas oublier de procéder au contrôle de ses clôtures. »

Informations complémentaires et téléchargement du « Gallagher Check »