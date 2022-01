Mener de pair deux passions : le sport et l’agriculture

Les sections sportives proposent à un certain nombre d’élèves, des classes de seconde au BTS, de mener de pair leur passion, la poursuite de leurs études, un entraînement, une formation théorique et pratique, et parfois une bi-qualification.

À l’heure où tous les centres de formation cherchent à se distinguer dans un secteur concurrentiel, le sport peut aussi devenir une arme de séduction pour attirer les jeunes en formation agricole. Au travers de ces activités sportives, différentes compétences sont visées : engagement, concentration, effort, solidarité, gestion des conflits… Le tout, au service de la formation de futurs agriculteurs, salariés d’élevage, techniciens ou autres actifs au sein de nos territoires ruraux.

Tour d’horizon de quelques sections et options sportives proposées dans les lycées agricoles bretons et témoignages de jeunes conjuguant deux de leurs passions : le sport et l’agriculture.

Au sommaire de ce dossier