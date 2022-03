Les métiers du commerce, source d’emplois

Double compétence technique et commerciale

Technico-commercial, marketing, magasinier, service après-vente… Les fonctions commerciales regroupent un grand nombre de métiers à l’issue des formations agricoles. Le secteur est en tension et souffre d’une image erronée sur la fonction qui ne se limite pas au simple acte de vente. Les métiers sont en réalité bien plus techniques qu’ils n’y paraissent et ce, d’autant plus dans les filières agricoles. Si le commercial définit en effet la solution la mieux adaptée à ses clients, il se doit de disposer de connaissances techniques de ses produits, compétences qui lui permettent d’expliquer à ses clients leur fonctionnement et les avantages techniques liés à leur utilisation. Le tout dans une relation basée sur l’écoute pour aboutir à une situation gagnant-gagnant, satisfaisant les deux parties.

Des témoignages d’apprenants et de formateurs démystifient la fonction avec cette nouvelle approche.

