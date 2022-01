Le lycée du Gros Chêne attire les footeux

Un tiers des 400 élèves du lycée agricole de Pontivy concilie études et football. Garçons et filles consacrent 8 heures par semaine à leur sport favori, en dehors des cours traditionnels. Ils viennent de partout en Bretagne, et même de Normandie. Le pôle d’excellence du football amateur (Pefa)*, labellisé l’an dernier par la ligue nationale,…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous