Une nouvelle formule pour le Space 2021

Seul salon multifilières sur 2021, le Space se tiendra au parc-expo de Rennes du 14 au 16 septembre et sera suivi par une journée digitale. Les concours animaux sont donc concentrés sur 3 jours.

« Les exposants sont au rendez-vous de cette 35e édition avec 1 100 sociétés inscrites dont 223 nouvelles et 323 internationales. 60 Innov’Space seront à découvrir, les 35 de cette année ainsi que celles de 2020 qui n’ont pas pu être exposées au public », expose Anne-Marie Quéméner, commissaire générale du Space. « Malgré des conditions de voyage compliquées, des visiteurs internationaux seront présents notamment de l’Afrique de l’Ouest. »

Cette année, l’Espace pour demain est baptisé « L’éleveur et ses animaux, un bien-être partagé. » « Un sujet régulièrement abordé au Space mais dont la société s’est emparée avec un impact sur nos pratiques », souligne le président Marcel Denieul. Les débats organisés dans les différentes filières chaque jour à 11 h vont faire entendre la voix des éleveurs et tenter de réduire les espaces d’incompréhension. Plus de 100 conférences dont une trentaine en digital uniquement vont favoriser les échanges professionnels.

Du côté des concours, la Normande organise son National le mercredi avec 90 femelles sur le ring. Un autre concours national aura lieu le mardi en bovin viande, celui de la Rouge des prés. Le mercredi, la race organise une vente aux enchères de 5 animaux de boucherie. Nouveauté également, des agneaux de boucherie « label rouge Brocéliande » seront vendus aux enchères le mercredi. Sur les 9 races ovines présentes, la Bleu du Maine est à l’honneur.

Passe sanitaire et badge d’accès demandés

Pour la sécurité de tous, un protocole sanitaire est mis en place. Il est fortement recommandé aux visiteurs de venir avec leur passe sanitaire et un badge d’accès qui seront demandés à l’entrée du salon. Une billetterie en ligne est proposée. Des bornes d’enregistrement seront disponibles pour ceux qui n’auraient pas pu éditer leur badge d’accès. Deux pôles de tests Covid seront aussi mis en place.