Le Space sonnera la rentrée agricole

Les exposants sont au rendez-vous. Le Space se tiendra du mardi 14 au jeudi 16 septembre au parc-expo de Rennes incluant les concours animaux. Une journée en digital est proposée le vendredi 17.

« A l’heure actuelle, 913 exposants, soit près de 80 % du nombre habituel, sont inscrits pour participer au prochain Space, dont 89 nouveaux. 261 entreprises internationales sont aussi attendues dans le respect des normes sanitaires », souligne Anne-Marie Quéméner, commissaire générale du Space. « Les participants devront être munis de leur pass sanitaire pour garantir la santé de tous. »

Le bien-être en débat

Autre chiffre encourageant, plus de 100 candidatures sont enregistrées pour les Innov’Space. « Le Space 2021 est très attendu par les éleveurs, pour se retrouver et pour se remettre à niveau sur de nombreux aspects car le métier continue à évoluer », poursuit Marcel Denieul, président.

Sur l’Espace pour demain, l’innovation pour le bien-être des animaux et des éleveurs sera à l’honneur. Un thème déjà abordé au cœur du salon. « Cette année sera l’occasion d’apporter des réponses concrètes avec la présence de matériels, des témoignages. Et chaque jour, un débat avec des acteurs de la société civile sera organisé, filière par filière », précise Didier Lucas, nouveau responsable professionnel de la plate-forme.

13 races bovines

Sur le grand ring du Space, 550 bovins de 13 races se succéderont sur les 3 jours. Là aussi, l’attente est forte. « Cela fait 1,5 an qu’il n’y a pas eu de concours en France. La Rouge des Prés organisera son National avec 80 animaux le mardi. Le National Normand se tiendra le mercredi et la Prim’Holstein sera à l’honneur le jeudi », détaille Jean-Yves Rissel, responsable des présentations. 8 races seront présentes pour la vente Génomic Elite qui se déroulera sur place et sur internet. La journée digitale proposera notamment des conférences inédites, des replays et des visites d’élevages virtuelles.