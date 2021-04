Jean-Pierre et Anne-Marie Dufeu, de l’EARL Brin d’herbe à Val d’Izé (35), ont investi dans un chantier de scarification et des lames en silicone sur les racleurs, pour le confort des animaux. Suite à des problèmes de santé des éleveurs, 2012 verra l’arrivée d’un robot de traite et d’une nouvelle stabulation pour accueillir les 40…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous