Exploitations en sécurité

Sécurisez vos fermes !

19%. C’est l’augmentation des atteintes aux biens dans les exploitations bretonnes en 2019 par rapport à l’année précédente. Les vols et les intrusions se font toujours plus nombreux dans des lieux où les marchandises et les matériels sont facilement accessibles. Trop accessibles, si l’on en croit les services de prévention de la gendarmerie qui proposent des visites gratuites sur les fermes, pour prodiguer des conseils aux agriculteurs. Dans les pages suivantes, des éleveurs, victimes de vols ou d’infractions, évoquent les mesures qu’ils ont prises pour éviter ces expériences douloureuses à l’avenir. Souvent, ces mesures leur permettent aussi de gagner en confort de travail (surveillance des animaux). Des professionnels de la sécurité témoignent et incitent les agriculteurs à réagir, en premier lieu, en déclarant les méfaits, même les moins affectants, à la gendarmerie, pour pouvoir entamer des poursuites.

Au sommaire de ce dossier :