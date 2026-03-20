Agri Deiz 2026 : Brest s’apprête à célébrer le monde agricole finistérien

Porté depuis plus de 60 ans par l’association Agri Deiz, ce festival historique profondément ancré en Finistère, s’est imposé comme un lieu d’échanges unique entre agriculteurs, éleveurs, professionnels du secteur et grand public. Il alterne chaque année entre Quimper et Brest, et revient en 2026 dans la cité du Ponant pour une édition qui s’annonce riche et conviviale.

Un événement à ne pas manquer pour comprendre l’agriculture d’aujourd’hui

En 2026, Agri Deiz poursuit son engagement : valoriser le travail des agriculteurs et éleveurs, promouvoir une alimentation locale et de qualité, et rappeler l’importance économique, culturelle et humaine de l’agriculture finistérienne.

Entre transmission, fête et découverte, Agri Deiz 2026 réunit agriculteurs, professionnels et grand public

Avec sa dimension festive et pédagogique, son ancrage territorial fort, et la diversité de ses animations, le festival s’impose comme un rendez-vous incontournable pour toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les métiers agricoles et les enjeux auxquels ils font face.

Un programme dense : animaux, démonstrations et marché de producteurs

Comme chaque année, Agri Deiz proposera un programme pensé pour tous les publics.

• Plus de 250 animaux présentés, incluant bovins, ovins, caprins, chevaux, volailles et chiens de troupeau ;

• Une centaine d’exposants, représentant l’agriculture, l’élevage, les machines agricoles, la formation et les produits locaux ;

• Un marché de producteurs, mettant en avant les savoir‑faire finistériens et bretons ;

• Des démonstrations agricoles et animations pour petits et grands : rencontres avec les professionnels, ateliers pédagogiques, et découverte des pratiques modernes de l’élevage et de l’agriculture.

Le festival attire chaque année environ 20 000 visiteurs, témoignant de l’attachement des Bretons à leur agriculture et à ceux qui la font vivre.

20 000 visiteurs sont attendus à Brest.

Un partenariat reconduit avec Groupama

Partenaire historique de l’événement, Groupama Loire Bretagne sera de nouveau au rendez-vous en 2026. Sur son stand, les visiteurs pourront retrouver des conseils personnalisés autour de la prévention, autour de l’accompagnement des exploitants agricoles, mais aussi des jeux et animations.

Groupama sera présent au Parc des Expositions de Penfeld le 28 et 29 mars.

Pour ne rien manquer d’Agri Deiz

• Vendredi 27 mars : de 9 h à 13 h : matinée dédiée aux établissements scolaires ;

• Samedi 28 mars : 10 h–19 h ;

• Dimanche 29 mars : 10 h–18 h ;

• Tarif d’entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans ;

• Lieu : Brest Expo – Parc de Penfeld, Route de Brest, 29820 Guilers ;

Billetterie : en ligne Cliquer ici

• Restauration : produits locaux disponibles sur place.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour découvrir et célébrer le savoir-faire agricole finistérien !