L’évaluation de la surface disponible dans le hangar agricole

Il s’agit de prendre connaissance des dimensions précises du hangar agricole. Cela permet d’entrevoir toutes les possibilités d’installation et d’aménagement. Cette étape est primordiale pour l’opération en ce qu’elle favorise l’identification des espaces sous-exploités. Une étude des éventuels ajustements aide à l’organisation judicieuse de l’édifice.

Le choix des accessoires et des équipements adéquats pour le stockage

L’exploitation agricole d’un hangar requiert des équipements adaptés en vue d’un stockage parfait. En matière de racks et d’étagères, il convient d’opter pour ceux spécifiques à l’amélioration de l’espace interne à organiser.

En recourant au comparatif des options qu’offre le marché, on se donne les chances de trouver les meilleures solutions pour ses propres besoins.

Lorsque l’on dispose de peu de surface, Bâtiments Moins Chers (BMC) recommande l’utilisation de systèmes mobiles et modulaires. Ceux-ci facilitent effectivement l’adaptation à de nombreuses configurations en raison de leur extrême flexibilité.

Le rangement de l’espace et l’agencement des équipements

C’est un passage obligé pour obtenir un hangar agricole fonctionnel. Il devient alors primordial de réfléchir à la disposition des espaces d’emmagasinage. Dans cette optique, tenir compte des flux de travail s’impose. Aussi, il faut privilégier des accès bien mis au point en vue de fluidifier les opérations courantes au quotidien.

En outre, le marquage au sol, tout comme la signalisation horizontale, conditionne la réussite du rangement spatial. La circulation dans le hangar agricole et les différentes tâches qu’on y fait deviennent confortables et sûres.

Le recours aux techniques de gestion des stocks

Les résultats probants que peut apporter une bonne utilisation d’un hangar agricole passent par une bonne gestion des stocks. Certaines méthodes existent à cet effet. Elles contribuent à une utilisation optimale des surfaces tout en rendant disponibles les ressources en temps et en heure.

Parmi ces procédés, les plus courants sont le FIFO et le LIFO. Le premier, FIFO, est l’acronyme de : first In, First Out. En quoi consiste-t-il ? À se servir en priorité des premiers produits entreposés.

L’objectif est de minimiser, autant que faire se peut, les pertes que pourrait engendrer la péremption des éléments conservés. Le LIFO, ou « Last In, First Out », fonctionne à l’inverse de la méthode précédente. Il va sans dire qu’elle ne peut s’appliquer qu’aux produits qui ne craignent pas d’être inutilisables à un moment donné. Puisque le vin se bonifie en vieillissant, LIFO pourrait lui convenir parfaitement.

Bâtiments Moins Chers (BMC) recommande, par ailleurs, l’usage de logiciels conçus pour maximiser la gestion des stocks. Avec ces dispositifs, il est possible de :

systématiser et d’automatiser le suivi des opérations ;

procéder à l’analyse des données ;

fluidifier le processus des commandes, etc.

Toutes ces technologies ont l’avantage d’éviter aux sociétés, les ruptures de stock ainsi que la surabondance de produits, surtout ceux qui se conservent moins.

L’entretien permanent des lieux

Toujours dans le souci d’une bonne productivité, il importe que le hangar agricole soit bien maintenu. De cela dépend en effet la bonne conservation des équipements et des denrées.

L’entretien du hangar assure aussi sa longévité et, par la même occasion, la sécurité des biens et des personnes.

Pour une maintenance irréprochable, un calendrier s’impose. Celui-ci établit :

les contrôles périodiques de toute l’infrastructure ;

le nettoyage des surfaces ;

le nettoyage des accessoires et des équipements de rangement ;

la surveillance des systèmes d’éclairage et de ventilation.

Chaque membre du personnel se doit de connaître les bonnes pratiques en matière de maintenance. On peut y arriver en sensibilisant régulièrement les usagers du hangar agricole.