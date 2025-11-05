5Â 000Â ans dâ€™agriculture

ÃŽle BÃ©niguet (29)

Nous sommes dans une salle de travaux pratiques Ã lâ€™Institut universitaire europÃ©en de la mer de Brest (29), endroit oÃ¹ des Ã©tudiants travaillent consciencieusement par binÃ´me. Ici, les brosses rÃ©curent, on manipule et on trie avec attention des objets dâ€™un autre temps. Sous lâ€™Å“il dâ€™Yvan Pailler, archÃ©ologue, ils rÃ©pertorient avec soin le fruit de leur travail de lâ€™Ã©tÃ© dernier : la fouille de niveaux coquilliers (dÃ©potoirs riches en coquilles) datÃ©s du NÃ©olithique et de lâ€™Ã¢ge du Bronze situÃ©e sur BÃ©niguet, petite Ã®le se trouvant Ã quelques encablures du Conquet (29). Cette fouille a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e en aoÃ»t dernier, dans ce site protÃ©gÃ© de la rÃ©serve naturelle nationale dâ€™Iroise gÃ©rÃ©e par le Parc naturel marin dâ€™Iroise. 90 caisses de sÃ©diments ont Ã©tÃ© ramenÃ©es, avec en majoritÃ© des coquilles de patelles, des restes de moules, de monodontes, de coquilles Saint-Jacques, dâ€™ormeaux, dâ€™oursins, de crabesâ€¦, consommÃ©s Ã lâ€™Ã©poque, mais aussi des morceaux de terre cuite ou quelques outils de dÃ©bitage type pierres taillÃ©es ou grattoirs, ou encore des os de porc, de bÅ“uf, de mouton et de chÃ¨vre, restes de repas. Car oui, ce petit caillou au sortir du goulet de Brest nâ€™Ã©tait pas seulement habitÃ© il y a 5 millÃ©naires, il accueillait des animaux Ã©levÃ©s pour leur viande et leur lait. Les chercheurs ont dÃ©marrÃ© leurs travaux sur lâ€™Ã®le en 2021, ils espÃ¨rent les achever en 2028.

La vache sait nager

Depuis le NÃ©olithique, le niveau de la mer est remontÃ©, les estrans Ã©taient plus Ã©tendus. Ã€ lâ€™Ã¢ge du Bronze ancien, les hommes utilisaient des bateaux Ã planches cousues mais aussi des pirogues monoxyles ou des curraghs (bateau lÃ©ger Ã peau de cuir en Irlande). Ces derniÃ¨res embarcations allaient trÃ¨s bien dans les fleuves, un peu moins en pleine merâ€¦ mais elles pouvaient suffire pour traverser le Four Ã lâ€™Ã©tale. Ce petit chenal entre Le Conquet et lâ€™Ã®le pouvait Ãªtre empruntÃ©, avec Ã son bord des animaux. Â« Les donnÃ©es ethnographiques montrent que les animaux pouvaient Ãªtre entravÃ©s sur le bateau ou nager derriÃ¨re Â». Une fois cet exercice maritime effectuÃ©, la vache retrouvait la terre fermeâ€¦ sur lâ€™Ã®le.

Le chenal Ã©tait empruntÃ© avec des animaux dans le bateau

Concernant les mÅ“urs alimentaires, Yvan Pailler a retrouvÃ© dans ces fouilles des patelles noircies. Â« Ce peut Ãªtre des coquilles simplement jetÃ©es au feu, mais il sâ€™agit sans doute dâ€™un mode de cuisson : les patelles Ã©taient posÃ©es sur la braise avant dâ€™Ãªtre consommÃ©es Â». Et leur taille renseigne sur la saison, car la patelle fabrique un cercle de coquille rÃ©guliÃ¨rement, elle grandit plus vite en Ã©tÃ©. Ã€ la maniÃ¨re dâ€™un d’arbre coupÃ© qui prÃ©sente des cernes de croissance sur sa souche, on peut ainsi dÃ©finir si la patelle a Ã©tÃ© consommÃ©e plutÃ´t en Ã©tÃ© ou en hiver. Â« Ils en consommaient toute lâ€™annÃ©e, mais surtout en fin dâ€™hiver et au dÃ©but du printemps, quand les autres stocks avaient fondu Â». Lâ€™archÃ©ologue fait remarquer que dans les couches de lâ€™Ã¢ge du Bronze, Â« plus on se rapproche dâ€™une pÃ©riode proche de nous, plus on remarque que la taille des patelles diminue, ce qui peut sâ€™expliquer par une pression de pÃªche plus importante Â».

Un chantier de fouille. Les travaux se poursuivent Ã l’IUEM, par du nettoyage et du tri.

Surproduction de lait

Avec ses 2,5 km de long pour 300 m de large, lâ€™Ã®le BÃ©niguet Â« est un confetti dans la mer, il y avait forcÃ©ment des liens entretenus avec le continent proche et les autres Ã®les de lâ€™archipel. Aussi, lâ€™archipel de MolÃ¨ne devait Ãªtre une zone de contact pour les navigateurs qui faisaient le voyage entre la pÃ©ninsule IbÃ©rique et le Nord de lâ€™Europe, BÃ©niguet Ã©tait un passage obligÃ© pour effectuer des escales techniques et des Ã©changes Â». Des fouilles sur lâ€™Ã®le voisine, MolÃ¨ne, ont mis en Ã©vidence que seuls les os de la tÃªte des gros individus de daurades royales et des bars Ã©taient prÃ©sents sur le site, ce qui indique que le reste du poisson Ã©tait consommÃ© ailleurs. On imagine quâ€™il a pu Ãªtre sÃ©chÃ©, puis Ã©changÃ©.

Dans les restes de cÃ©ramique, des lipides ont Ã©tÃ© enfermÃ©s depuis des milliers dâ€™annÃ©es et montrent essentiellement des graisses de ruminants et de produits laitiers. Â« On a remarquÃ© que les agneaux Ã©taient abattus trÃ¨s jeunes, pour avoir de la viande tendre mais surtout pour garder le lait de leur mÃ¨re. Lâ€™Ã©levage des moutons Ã©tait donc tournÃ© vers une surproduction de lait Ã MolÃ¨ne, ce qui pourrait indiquer la production de fromages, qui ont pu Ãªtre Ã©changÃ©s Â».

Au niveau agricole, les chercheurs peuvent retrouver des traces de labour et les graines des plantes cultivÃ©es. Â« Les anciens dÃ©potoirs conservent des traces dâ€™araire. Les habitants de lâ€™Ã®le avaient compris que dans ces endroits, les cultures poussaient plus dru. Câ€™est de lâ€™observation que naÃ®t la connaissance Â». GrÃ¢ce Ã ces recherches scientifiques, les hypothÃ¨ses levÃ©es et les conclusions que lâ€™on en tire nous montrent que pour cette pÃ©riode, si lointaine et en mÃªme temps si proche de nous, les choses primaires n’ont pas beaucoup changÃ©. Ces fouilles sont de vÃ©ritables photographies dâ€™instants passÃ©s. Â« On retrouve de gros amas, comprenant des coquillages, beaucoup dâ€™os dâ€™animaux : ils sont le relief dâ€™un repas pris un jour en communautÃ© Â». Naissance dâ€™un enfant ? CÃ©rÃ©monie ? Ã€ chacun dâ€™imaginer son histoire.

Fanch ParanthoÃ«n

