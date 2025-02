Au pays des succulentes : À la découverte de l’aeonium

Ploumoguer (29)

Dans la famille des Crassulacées, je demande un aeonium. Et pour trouver cette carte, nul doute qu’il faut se diriger vers Ploumoguer (29), chez Hubert Debbasch qui collectionne pas moins de 400 variétés de ce ‘chou en arbre’, méconnu mais qui a su conquérir le cœur de ce grand jardinier dans l’âme. Originaire de Provence, c’est en Bretagne qu’il a décidé de s’établir en 2003 avec son mari et c’est là qu’il a démarré des semis de plantes grasses. Il s’est très vite centré sur l’aeonium. Et depuis qu’il s’est installé comme agriculteur sur 6 ha dont 2 500 m2 de serres en 2016, il lui consacre toute sa vie.

Une plante solide et graphique

Une quête perpétuelle

« En France et même ailleurs, on ne vendait que deux variétés : ‘Zwartkop’ et ‘Atropurpureum’. L’Aeonium ‘Zwartkop’ est le plus connu de tous les hybrides et il le mérite ! Outre sa couleur véritablement noire en plein été et son développement majestueux qu’il tient de son espèce, l’aeonium ‘Arboreum’ est le père de tous les hybrides les plus colorés et les plus demandés. On y rencontrait également l’aeonium pourpre. Champion toutes catégories en termes de robustesse, l’Aeonium ‘Atropurpureum’ n’est jamais totalement noir et il ne lui arrive pas davantage d’être totalement vert. À la différence de son frère ‘Zwartkop’, il marie toujours les couleurs », décrit-il. Pourtant il existe une centaine d’espèces botaniques et de multiples variétés horticoles… qu’il ne cesse de recenser. Ancien P.-D.G. d’une société de tour operator, le globe-trotteur est allé « dans tous les endroits où il en pousse : en Macaronésie, ensemble d’îles, à l’ouest de l’Afrique, dans l’océan Atlantique, composé notamment des archipels des Canaries et de Madère, dans quelques montagnes du Maroc, dans une dizaine de pays d’Afrique de l’Est et au Yémen. » Ces voyages, il les oriente en décryptant les récits des grands explorateurs du XIXe siècle qui y ont décrit la flore rencontrée. « En présence de certains arbres, lichens ou mousses, selon l’altitude, je peux en déduire qu’il y a des chances que l’aeonium y soit aussi présent. Et certaines fois, je suis chanceux… C’est un vrai travail de recherche », explique Hubert Debbasch.

Aeonium ‘Zwartkop’, variété la plus connue. Aeonium ‘Medusa’, le plus en vogue actuellement, aux couleurs exceptionnelles.

Géométrique et coloré

Les aeonium sont faciles à cultiver. On les multiplie par semis ou par bouturage. Le terme grec de ce genre botanique signifie vivace, toujours en vie, éternel… « Plante succulente, elle contient dans ses feuilles des sucs qui lui permettent de résister aux conditions extrêmes… et elle ne craint que le gel . » Ses feuilles persistantes oblongues, ovales ou spatulées, épaisses et charnues, lui « donnent une allure qui présente beaucoup de grâce. C’est une plante à la fois solide et douce de par ses formes et extrêmement graphique, tout en gardant un design géométrique contemporain », décrit le passionné, toujours disert et dithyrambique à l’évocation de ses plantes. Et cela sans compter sur la déclinaison de la palette de couleurs variant du vert clair, pourpre-noir, rouge, orange, bleuté, panaché de crème ou de blanc… qui évolue au fil des saisons. Et si le feuillage fait penser à une fleur toute l’année, les véritables inflorescences, souvent de couleur jaune, poussent à partir du cœur des rosettes.

Au centre, la variété ‘Phantom’ est la plus chère, elle séduit grâce à son caractère unique porté par sa lumière, sa fluorescence, son éclat et sa vigueur. Inflorescence sur un Aeonium ‘Athena’.

Communiquer avec humour

De par son passé aux multiples métiers, dont celui de responsable communication de la première banque en ligne en France, Hubert Debbasch s’est aguerri aux techniques de communication et aux réseaux sociaux. Il a réalisé son site Internet lui-même qui lui sert d’outil de commercialisation des végétaux. Et il anime avec une dizaine de posts chaque jour sa page Facebook, illustrant son quotidien dans sa ferme, entouré de son chien et de ses animaux, avec beaucoup d’humour. Il y relate avec pédagogie ses voyages de découverte pour rappeler l’environnement naturel où se développent les aeonium dans le monde. Sans oublier bien sûr la description en photo régulière des spécificités de ses succulentes favorites dans toute leur magnificence !

Carole David

En savoir plus : Ferme botanique de Kerveat à Ploumoguer (29). Vente uniquement en ligne sur www.kerveat.fr