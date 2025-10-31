Arrée sur images

C’est un morceau d’Irlande niché au cœur du Finistère. En contrebas, dans le lointain, se devinent des tourbières, des marais et même un lac. Sur les hauteurs, le paysage devient plus minéral. Des crêtes rocheuses émergent au milieu des buissons d’ajoncs et des touffes de bruyère. Au sommet de la montagne Saint-Michel, où veille une sobre petite chapelle, l’on profite d’une vue panoramique sur la campagne alentour. Par beau temps, il est même possible d’apercevoir la mer, pourtant distante d’une trentaine de kilomètres à vol d’oiseau. L’automne venu, lorsque la brume s’installe, le paysage se transforme. Vieilles souches et blocs de pierre donnent alors naissance à des silhouettes fantomatiques, ajoutant à la magie mystérieuse des lieux. Bienvenue dans les Monts d’Arrée !

Que vous aimiez les petites bêtes ou les plus grandes, celles d’ici ou d’ailleurs, il y en aura pour tous les goûts

Implanté à Brasparts, au sein de ce cadre naturel préservé, l’établissement Ti Menez Are accueille, les 8 et 9 novembre, la cinquième édition du festival de la photographie animalière. « Nous avons examiné une soixantaine de candidatures, souligne Emmanuel Holder, conservateur de réserves naturelles dans les Monts d’Arrée et photographe naturaliste. Nous en avons choisi 17, dont plusieurs photographes professionnels, ainsi que deux jeunes talents de moins de 18 ans ». Chacun des photographes retenus va présenter durant le week-end, dans les locaux du centre d’hébergement touristique et de découverte de l’environnement, une sélection de ses plus beaux clichés. Tout au long du parcours de visite, le public pourra donc découvrir des photos de faune sauvage. Insectes, mammifères, oiseaux, reptiles… Que vous aimiez les petites bêtes ou les plus grandes, celles d’ici ou d’ailleurs, il y en aura pour tous les goûts. Un vote permettra d’ailleurs aux visiteurs de désigner leur cliché préféré et le lauréat sera récompensé par un prix du public.

Un programme éclectique

Parallèlement, sur le même site, des artisans des Monts d’Arrée dévoileront leurs créations tandis que divers exposants présenteront leurs activités. « En partenariat avec Arthus Ciné, cinéma associatif d’Huelgoat, nous organisons également deux soirées, précise Emmanuel Holder, les 6 et 7 novembre, avec la projection d’un documentaire suivie d’une discussion ». La première sera consacrée à la bécasse des bois et la seconde au loup. Et le samedi 8 novembre, à la salle des fêtes de Brasparts, les photographes participant à cette édition 2025 du festival commenteront chacun cinq de leurs clichés lors d’une « soirée diapos » ponctuée par un échange avec le public. L’occasion de découvrir la petite histoire qui se cache derrière chaque image.

Un martin-pêcheur saisi sur le vif par Erwan Caudal, photographe animalier amateur des Monts d’Arrée. Le vol majestueux d’un eider à duvet capturé par l’objectif de Serge Kergoat, artiste, photographe et éditeur finistérien.

Toujours dans le cadre du festival de la photographie animalière de Brasparts, le programme prévoit aussi plusieurs conférences sur des thématiques comme les landes, le loup ou encore les migrations maritimes et terrestres. Pas de doute, pour éclairer un week-end de « miz du » – en breton, novembre est le mois noir –, le détour par Brasparts et sa manifestation haute en couleur s’impose !

Jean-Yves Nicolas

En savoir plus : www.timenezare.bzh (onglet festival photographie animalière)

Une ouverture sur l’avenir