On nous le répète depuis vingt ans comme une litanie de catéchisme nutritionnel : « Mangez cinq fruits et légumes par jour ». Mais il est à se demander si les Français n’ont entendu le message… à l’envers. À force de se le voir marteler sur les écrans et les emballages, on dirait qu’ils se sont mis au défi de ne surtout pas le respecter. Dans le secteur du légume industriel, les frigos disent tout de la consommation des Français : ils sont pleins.

C’est le paradoxe alimentaire : plus on prêche la vertu, plus la tentation du prêt-à-manger triomphe. Une étude internationale récente, publiée dans la revue scientifique Cell Metabolism, est pourtant sans ambiguïté : les aliments ultratransformés favorisent le dépôt de gras, détraquent le métabolisme et, cerise sur le gâteau, mettent les spermatozoïdes au chômage technique. Oui, messieurs : pendant que vous vous régalez d’un cordon-bleu sous plastique, vos hormones sont ramollies. Autrement dit : faute de carottes fraîches, les spermatozoïdes sont condamnés à végéter… L’étude va plus loin : ces produits alimentaires sont associés à des risques accrus pour la santé, du diabète aux maladies cardiovasculaires.

Faute de carottes fraîches, les spermatozoïdes sont condamnés à végéter

Dans un pays qui produit 7,8 millions de tonnes de légumes sur 216 000 ha – dont 38 000 ha en Bretagne – le slogan « cinq par jour » serait-il devenu un mantra creux, une petite musique de fond qu’on entend à la télévision, entre deux pubs pour des nuggets croustillants ou une pizza surgelée. En 2024, la consommation de fruits et légumes frais a diminué de 2 %, marquant une quatrième année consécutive de baisse. Une évolution qui concerne particulièrement les moins de 50 ans.

Alors, faut-il encore accuser uniquement l’inflation et le pouvoir d’achat ? La vérité est peut-être plus triviale : de nombreux Français souffrent peut-être de flemmingite chronique qui les empêche de cuisiner…

Au fait, qu’est-ce qu’on mange ce soir ?