Le Space se prépare à une édition record

« Cette 39e édition du Space qui se déroulera à Rennes du 16 au 18 septembre bat déjà certains records. Nous enregistrons l’arrivée de 300 nouveaux exposants, nous allons donc être bien au-dessus de 1 200 exposants présents venant de 40 pays différents. Depuis 2020, nous n’avions pas connu un nombre aussi élevé d’exposants, avec des demandes de surface qui n’ont pas pu être satisfaites notamment dans les halls dédiés à la nutrition et à l’énergie. Nous affichons aussi un nombre record de plus de 110 conférences, débats et animations », indique Anne-Marie Quemener, commissaire générale du Space, lors d’une conférence de presse le 2 septembre. Cette dernière s’est déroulée chez Pierre-Yves Olivier un éleveur de volailles de chair installé depuis 2009 sur la commune de Bréhand (22). « Je vais au Space tous les ans pour rencontrer mes fournisseurs, les installateurs de matériel avicole et rechercher de nouvelles technologies qui peuvent me faire progresser sur mon élevage », témoigne l’aviculteur.

L’IA doit être un outil au service de l’éleveur

30 ans d’Innov’Space

« Le Space est un salon d’excellence, chaque éleveur qui y participe doit trouver des réponses à ses questions et de nouvelles idées à appliquer sur son exploitation », rappelle Didier Lucas, le nouveau président du Space. Une belle transition pour évoquer les 30 ans du concours Innov’Space et féliciter les 43 lauréats de cette édition 2025. « Le palmarès est le reflet de la diversité des exposants du Space et des enjeux de l’élevage avec notamment des solutions pour garantir la sécurité sanitaire, améliorer le bien-être animal, optimiser l’utilisation des données et apporter des solutions liées à l’intelligence artificielle pour les éleveurs. Beaucoup d’entreprises bretonnes sont récompensées chaque année ce qui prouve la présence de pépites sur notre territoire et leur permet de conquérir des marchés à l’international », note Anne-Marie Quemener. Le Space et la Chambre d’agriculture de Bretagne ont choisi de placer l’IA au cœur de « L’Espace pour Demain », pour sensibiliser les professionnels à ses opportunités et à ses enjeux. « L’IA doit être un outil au service de l’éleveur pour améliorer nos conditions de travail et permettre de gagner en compétitivité », explique Jean-Alain Divanac’h, le nouveau responsable de L’Espace pour Demain.

