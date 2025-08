Un essai à l’échelle de la rotation

À Cléguerec (56), Bretagne Plants, Eureden et Blavet Terres et Eaux ont lancé un essai de 6 ans sur une parcelle du Gaec de Voten Braz. « Nos objectifs sont multiples : réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et les fuites d’intrants, maximiser la couverture du sol, améliorer sa structure et sa vie biologique, et limiter l’érosion », énumère Aurélien Transon, technicien agricole chez Blavet Terres et Eaux. « Sur six ans, nous pourrons actionner plusieurs leviers à l’échelle de la rotation, qui inclut également des légumes de plein champ et des haricots. » Pour mesurer les impacts de ces leviers, des indicateurs agronomiques (IFT, biomasse…) et économiques (coût des intrants, temps de travail, marge brute…) seront utilisés. Pour la première année d’essai, la parcelle de 5 ha est implantée en haricot. Une moitié est dédiée à l’itinéraire technique habituel du Gaec, l’autre est réservée à des pratiques innovantes.Un écartement de 50 cm pour permettre le binage Réduire les intrantsLe désherbage au stade 2 feuilles a été confié au pulvérisateur Ara de chez Ecorobotix. Équipée de caméras et d’un algorithme de reconnaissance des adventices, la machine cible chaque plante indésirable avec un traitement ultra-localisé. « Sur haricot, nos essais de 2024 ont montré une réduction moyenne de 73 % du volume de bouillie », précise une technicienne d’Eureden. La culture a également été semée à 50 cm au lieu des 37,5 cm habituels, afin de permettre un futur binage. La réduction des intrants a même débuté avant le semis. Dans la modalité innovante, la dérobée a été détruite mécaniquement, et le traitement de prélevée (Centium) réduit de 20 %. Un outil d’aide à la décision sera également utilisé pour ajuster l’intervention au stade T2.Connaître l’état de ses solsUn état des lieux de la structure du sol a été effectué avant la…