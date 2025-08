Au quotidien, les femmes travaillent énormément

Déjà très fortement engagée sur le sujet de la place de la femme dans l’agriculture, Agnès Kerbrat, productrice de lait de Milizac-Guipronvel (29) était du voyage sur la grande île. Il s’agissait pour elle « de mon premier voyage à Madagascar. Ce n’était pas une première pour moi en Afrique, je me suis déjà rendue au Togo, qui comporte de nombreuses similitudes avec cette île. Madagascar est un très joli pays, les gens sont heureux et chaleureux malgré une forte pression de l’État ». Elle s’est rendue là-bas pour découvrir la façon dont les femmes y vivent, ainsi que pour observer le rapport qu’elles ont par rapport aux hommes. La prise de responsabilité se fait petit à petit Les femmes font tout Quotidiennement, les femmes « travaillent beaucoup, elles font même tout : elles s’occupent de leur famille et des cultures. Elles ont désormais droit à des terres à leur nom. La prise de responsabilité se fait petit à petit, cela aura pris du temps, mais le fait de sortir les forge un peu plus ». La population peut chaque jour « faire des kilomètres sur les routes, nous avons énormément appris pendant ce voyage : on se plaint ici, mais on se remet en question quand on rentre, on revient plus fort ». La Finistérienne pense déjà à ses missions en Bretagne, à savoir inciter les jeunes agricultrices « à aller en réunion, prendre des responsabilités et leur indépendance. Nos entreprises sont grandes, il faut des salariés… pendant un laps de 4 ou 5 ans après l’installation, on perd un peu de vue les femmes bretonnes. Je veux qu’elles participent à différentes choses ». Avant de faire ses valises en automne dernier, l’éleveuse a hébergé 2 Malgaches en décembre 2023, en partenariat avec l’Afdi, « nous avons gardé des…