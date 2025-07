Chouette alors…

C’est l’été. Et l’été, c’est le moment de prendre un peu de champ sur l’actualité. Cette semaine, promenade légère au pays du trèfle violet, où l’on découvre que pour faire pousser une fleur… il faut une chouette.

Le trèfle des prés, cette légumineuse si précieuse pour les sols et les fourrages, a un petit secret : son nectar est logé si profondément que la langue de l’abeille domestique n’y accède pas. Ce sont les bourdons, mieux pourvus, qui s’en chargent. Enfin, ceux qui ont survécu à l’hiver, et… aux mulots.

Car comme l’avait observé Darwin lui-même, le nombre de bourdons dépend en grande partie du nombre de mulots et campagnols. Ces rongeurs, friands de racines et de graines, ont surtout une fâcheuse tendance à détruire les nids de bourdons installés dans le sol. Moins de mulots, donc plus de bourdons. Et plus de bourdons, plus de trèfle pollinisé.

C’est là qu’intervient la chouette effraie, grande consommatrice de micromammifères. Une chouette peut ingurgiter jusqu’à 4 000 rongeurs par an. Autrement dit, si vous aimez le trèfle des prés, remerciez aussi la chouette. Et les haies où elle niche. Et les vieux clochers. Et les granges.

Cette petite histoire est une grande leçon : dans la nature, rien ne fonctionne en vase clos. Ce qui vole, ce qui rampe, ce qui gratte ou hulule forme un réseau d’interdépendances d’une redoutable précision qu’on ignore bien souvent et qui fascine assurément. Coupez un fil, et c’est tout l’équilibre qui vacille.

Alors la prochaine fois que vous verrez un trèfle violet, pensez à la chouette. Pas parce qu’elle le butine, mais parce qu’elle le rend possible. Il y a dans la nature des alliances invisibles, et des mécaniques si fines qu’on les remarque seulement quand elles se détraquent. Le bourdon n’est peut-être pas mignon, le mulot pas utile, la chouette pas bavarde — mais ensemble, ils font fleurir les prés.