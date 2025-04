Ordre et désordre

On croyait avoir tiré les leçons du protectionnisme des années 1930. On croyait, naïvement peut-être, qu’on ne jouerait plus à ce jeu-là. En annonçant des droits de douane exorbitants, Trump et sa bande ramènent le monde au bord du chaos. Le président américain sait-il seulement que l’idée d’un commerce mondial régulé vient de chez lui ? Woodrow Wilson, 28e président des États-Unis, posait, après 1918, les bases du multilatéralisme. Ce démocrate – un gros mot aujourd’hui – était convaincu qu’en s’échangeant des biens, les nations se feraient moins la guerre. Une intuition qu’on trouve déjà chez Montesquieu dans De l’Esprit des lois (1748) : « C’est presque une règle générale que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces… ». D’ailleurs c’est ainsi que les peuples préhistoriques se respectaient quand ils s’échangeaient des pierres taillées, des parures, etc.

Le vrai danger est ailleurs que le coût direct

Il a fallu une seconde guerre mondiale pour qu’un système se mette en place. Le Gatt d’abord, puis l’OMC en 1995, ont institué des règles : faibles droits de douane, non-discrimination, coopération. Un socle fragile, mais garant d’un minimum d’ordre. Aujourd’hui, Trump le piétine.

Et l’agriculture dans tout ça ? En 2024, l’Union européenne a exporté pour 38 milliards d’euros de produits alimentaires vers les États-Unis. Avec la nouvelle taxe de 20 %, l’accès au marché américain coûterait 8-9 milliards à l’UE. Pour la Bretagne dont les ventes vers les USA s’élèvent à 100 M€, l’impact direct reste modéré comparé au chiffre d’affaires total de l’agroalimentaire breton de plus de 21 milliards d’euros (dont un quart est exporté).

En fait, le vrai danger est ailleurs que le coût direct. Le danger de cette déclaration de guerre commerciale, c’est le désordre économique, terreau de désordres sociaux. Wilson et Montesquieu, revenez, ils sont devenus fous…