Le toboggan à alvéoles sécurise le travail

Alexandre Guével s’est inspiré des recommandations du monde des chauffeurs de poids lourds pour mettre au point un procédé qui simplifie et qui sécurise le quotidien des producteurs d’œufs. Dans le monde du transport comme dans d’autres corps de métier où il faut monter pour travailler en hauteur, l’importance d’avoir toujours 3 points d’appui est de rigueur car il permet de diminuer le risque de chute : en ayant toujours soit 2 mains et un pied, soit 2 pieds et une main en contact avec l’échelle, l’opérateur se met en sécurité. Fort de ce constat et en travaillant sur son DUER (Document unique d’évaluation des risques) lors de l’embauche de sa salariée, l’aviculteur installé en 2019 s’est penché sur le conditionnement des œufs. Les alvéoles lui sont livrées empilées ; la dernière pile est difficilement accessible. « Il faut alors monter sur un escabeau, se saisir des alvéoles avant de redescendre ». Or pendant ce mouvement, les bras sont chargés, seuls les pieds sont en contact. C’est pourquoi l’éleveur a acheté une échelle à plateforme pour la modifier et rendre sûre cette tâche.

Lauréat d’un prix national

Désormais, Alexandre Guével et sa salariée Morgane utilisent régulièrement cette échelle améliorée. Dans la pratique, elle est approchée si besoin de la palette complète d’alvéoles. Il suffit alors de charger le toboggan de ces supports en plastique, puis d’amener l’échelle dans la salle de conditionnement. Une trappe dotée d’un ressort libère paquet par paquet les alvéoles qui servent enfin à alimenter les machines de conditionnement.

Pour fabriquer ce système, « l’échelle m’a coûté 600 €, j’ai acheté environ 200 € de marchandise (cornières en métal, ressorts…). En 3 ou 4 matinées, elle était fabriquée ». Cette ingéniosité a été saluée lors du concours « Trucs & astuces en agriculture 2024 » organisé par les Chambres d’agriculture de France, ce toboggan à alvéoles ayant décroché le 1er prix.

Fanch Paranthoën