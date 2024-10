Un quai pour gagner du temps lors du chargement des poulettes

David et Sabrina Le Navéaux sont installés sur la commune de Plouguenast avec 3 200 m2 de poulaillers en 2 bâtiments spécialisés dans l’élevage de poulettes en volières. « Sur l’élevage, notre plus gros poste de charge est le personnel en prestation de service. Lors du chargement des poulettes pour le transfert vers des élevages de pondeuses il nous fallait 18 personnes », indique David Le Navéaux. Pour les départs, les chauffeurs des camions de transport des animaux déchargent les containers à roulettes sur la dalle béton en bout de poulailler à l’aide du haillon. Il faut 3 camions pour vider totalement le plus petit poulailler. Quand le deuxième camion arrivait il devait attendre que le premier soit totalement chargé pour pouvoir se mettre en place et commencer à décharger ses chariots vides et permettre à l’équipe de ramasseurs de commencer à les charger en poulettes. « Dans cette configuration les chauffeurs et les ramasseurs attendaient entre 15 et 30 minutes entre chaque camion et nous éleveurs payons ce temps d’attente pour le personnel de ramassage. »

David Le Navéaux, éleveur de poulettes à Plouguenast (22).

Gain de temps et amélioration des conditions de travail

David Le Navéaux à étudié la faisabilité de construction d’un quai sur son élevage pour solutionner sa problématique de chargement des camions. « Avec le quai, nous pouvons charger les poulettes des 2 côtés du poulailler. Nous prenons entre 24 et 28 personnes qui sont divisées en 2 équipes pour pouvoir charger les 2 premiers camions en simultané. Un camion se met à quai et l’autre sur la dalle de l’autre bout du poulailler. Chaque équipe se trouve de son côté du bâtiment ce qui réduit le déplacement des poulettes qui n’ont pas besoin d’être envoyées sur un seul pignon. Il n’y a plus de temps d’attente pour les chauffeurs, lorsque les deux premiers camions sont chargés nous effectuons une pause pour se restaurer et pendant ce temps le troisième camion a le temps de se mettre en place tranquillement. Ensuite, tout le monde charge le dernier camion, une partie du personnel met en caisses et les autres déperchent les poulettes de la volière et les regroupent pour faciliter le travail », décrit l’aviculteur. Il estime gagner 45 minutes grâce au quai pour un poulailler de 1 350 m2 soit autour de 31 500 poulettes à charger.

Le rabot hydraulique permet de faciliter le curage du fumier au bord des murs et va aussi facilement sous la volière pour éviter des interventions manuelles.

Le quai sert aussi pour l’arrivée des poussins

Le poulailler est aujourd’hui séparé avec une cloison mobile dans la largeur pour permettre de faire 2 lots de poulettes différents. « Comme nous pouvons charger des 2 côtés cela permet de s’adapter au planning et de pouvoir faire partir un lot indépendamment de l’autre. » Le quai est aussi utilisé lors de l’arrivée des poussins. Le camion se met à quai et les chariots sont envoyés directement au chaud dans le poulailler ce qui évite aux poussins de rester dans les courants d’air le temps du déchargement. Le quai réalisé par un maçon a coûté 3 850 € aux éleveurs. « Cela n’est pas un gros investissement et simplifie fortement le travail si c’est bien pensé. Il nous permet d’économiser 400 € de main-d’œuvre par lot. En réalisant 2,5 lots par an, il sera amorti en 4 ans », conclut David.

Nicolas Goualan