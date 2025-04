Meilleur confort à Confort-Meilars

À la sortie de Confort-Meilars (29), les travaux vont bon train. Sorti de terre courant 2024, le nouveau bâtiment de 1200 m2 de l’ETA d’Hervé remplacera bientôt leurs anciens locaux. « Nos infrastructures sont vieillissantes », explique Emmanuelle d’Hervé, gestionnaire du transport dans l’entreprise. « Nous manquons de place pour stocker les machines, l’atelier est sous-dimensionné et le confort de travail pour nos 13 salariés n’est pas vraiment optimal. » D’ici mi-2025, le bâtiment abritera l’atelier, les bureaux, une salle de pause, ainsi que des vestiaires et des sanitaires non mixtes. Cela va être leur outil de travail Anticiper l’ergonomie Au moment de la conception du projet, en 2023, Emmanuelle d’Hervé et son mari Christophe se tournent vers la MSA d’Armorique pour obtenir des conseils. Ils sont alors mis en relation avec un cabinet d’ergonomes. Les expertes ont aidé, via des plans détaillés, à penser au mieux l’agencement tout en insistant sur la sécurité et l’optimisation de la circulation. Par exemple, l’atelier n’est pas équipé de fosse, jugée trop dangereuse en raison des risques de chutes. Pour entretenir le matériel, des colonnes élévatrices mobiles ont plutôt été retenues. À l’extérieur, les emplacements de la piste de lavage, du stockage de carburant et du pont-bascule ont été pensés pour effectuer les manœuvres en toute sécurité. Enfin, la structure en bois permet d’améliorer l’acoustique et des réduire les résonances, « en plus d’être plus belle et plus chaleureuse. » Impliquer les salariés Au cours du processus, le personnel a été impliqué à chaque réunion. « Cela va être leur outil de travail », insiste Emmanuelle d’Hervé. « Il nous a semblé normal d’écouter leurs doléances et leurs recommandations. » Le bâtiment a ainsi été équipé avec des spots Led puissants pour travailler dans un environnement très lumineux. Dans l’atelier, un petit bureau…