La force des groupes en non-mixité

Salariée sur une exploitation maraichère à Plouhinec, Eva Fontenille fait partie d’un groupe en non-mixité animé par le groupement des agriculteurs bio du Morbihan depuis 2023.Ces groupes, composés exclusivement de femmes, sont un lieu d’échange et de partage d’expériences vécues dans un monde agricole très majoritairement masculin. Tous les mois, les agricultrices se réunissent et travaillent sur un thème dans le but de pointer du doigt des situations sexistes et de trouver des outils pour y faire face. Comme le dit Eva, ces groupes permettent de prendre ou de reprendre confiance en soi et de se sentir légitime dans ses activités.